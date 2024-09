Mister Nofri Onofri. "Penso che un pari ci poteva stare. Ottima la ripresa»

"Un pareggio ci poteva stare" inizia così la sua analisi il tecnico della Flaminia, Federico Nofri Onofri. "Nel primo tempo eravamo alle corde, Il Siena ha avuto 2-3 occasioni e su una ha segnato, Galligani è un giocatore che fa la differenza, come per noi Sirbu, oggi squalificato. Ma nella ripresa la mia squadra si è liberata della paura, ha preso il dominio della partita, anche perché il Siena è calato tanto. Abbiamo avuto un paio di chance per pareggiare, mentre loro non hanno mai tirato in porta". "Al contrario di noi, i bianconeri in queste prime partite hanno raccolto tanto, rispetto a quanto ha fatto vedere – aggiunge il mister –: è sicuramente un buon segno, visto che la squadra si deve ancora rodare. Ma questo lo ha detto anche Lamberto, con cui sono amico, un allenatore bravo, preparato, una certezza. Quando il Siena riuscirà ad avere solidità per tutta la partita, dimostrerà di essere davvero una delle candidate alla vittoria, con Livorno, Grosseto e Gavorrano".