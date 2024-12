Mister Salmi. "Bella prestazione in un acquitrino. Difficile definire una gara così»

È un altro boccone amaro quello che mister Francesco Salmi manda giù dopo la gara di Ravenna. "Difficile definirla una gara di calcio – la sua analisi - quando a fine primo tempo Rrapaj chiedeva all’arbitro di sospenderla mi veniva da sorridere, perché eravamo in vantaggio, ma il campo era davvero impossibile… Difficile commentare una gara così: ho visto due squadre che ci hanno dato dentro, noi abbiamo giocato una gara più difensiva ma siamo comunque venuti a Ravenna per giocarcela senza fare troppi calcoli perché siamo questi. Ci sentiamo un po’ sbarazzini e deve restare la nostra forza. Penso che alla fine nonostante la sconfitta la prestazione c’è stata su un acquitrino".

Sulle scelte di formazione Salmi risponde così. "Avevamo tante assenze – spiega - e ho puntato su Truffelli che è una punta e Bertani che è un centrocampista offensivo per affiancare Guidone. Ho cercato di trovare un sistema che ci potesse far affrontare una squadra forte come il Ravenna, che a fine anno sarà là in alto. Però abbiamo pagato dazio fisicamente con i cambi, avevamo una fisicità inferiore ed è stato determinante nella ripresa. Peccato perché abbiamo preso gol in avvio di ripresa su una mancata marcatura, un errore che di solito non facciamo, così il Ravenna ha preso coraggio subito, poi è arrivato il 2-1 poco dopo e poi è diventata una gara a senso unico, ma sono orgoglioso della squadra. La classifica? Ci vuole pazienza, è un girone molto difficile, dobbiamo fare questo tipo di campionato e fare punti quando è possibile perché la classifica è molto corta dal basso e i rischi sono tanti". In casa giallorossa mister Marco Marchionni si gode la nona vittoria in 10 gare della sua gestione fra campionato e coppa e il -1 dalla vetta di Tau e Forlì. "Di calcio c’è stato poco – l’analisi del tecnico ravennate - siamo andati sotto subito e poteva essere un duro colpo, ma la squadra ha creato tanto reagendo bene, ci siamo adattati alla situazione del campo contro un’ottima Cittadella. E alla fine ha vinto il gruppo, per questo sono strafelice, è stata la risposta più bella per un allenatore".