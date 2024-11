Mister Salmi. "Momentaccio, restiamo compatti. La frenesia fa brutti scherzi»

Non è bastato un primo tempo d’assalto e la palma di migliore in campo della gara al portiere ospite Gilli per riportare il successo alla Cittadella Vis Modena. E l’analisi di mister Francesco Salmi parte proprio dalla differenza fra le due frazioni. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo – le sue parole – mentre nel secondo siamo andati un po’ in confusione, la voglia di fare e di strafare ci hanno portato ad avere fretta, ci è mancata la pazienza per riprendere a fare il nostro gioco. Poi l’infortunio di Mondaini ci ha condizionato, stava facendo bene. Purtroppo abbiamo perso una gara senza subire nemmeno un tiro in porta ma nel secondo tempo dovevamo fare di più".

Quello di Mondaini è l’ennesimo stop di un momento difficile per gli infortuni. "Ora va così – prosegue Salmi – non avevamo nemmeno Carretti, leggermente affaticato per le 3 gare di fila. ma Gandolfi l’ha sostituito bene nonostante fossero 3 mesi che non giocava". Per Salmi l’unica medicina per ripartire è il lavoro. "Bisogna ritrovare il filo conduttore delle prime gare – conclude – anche oggi sul gol dovevamo chiudere meglio quella palla, poi nel secondo tempo ci siamo fatti prendere dalla frenesia. È un momentaccio e si supera solo stando compatti e dandoci reciprocamente una mano".

I risultati della 10^ giornata: Imolese-Pistoiese 1-1, Corticella-Progresso 2-0, Piacenza-Sammaurese 0-0, Tau-Lentigione 1-2, Forlì-Prato 2-0, San Marino-Sasso M. 0-1, Cittadella-Fiorenzuola 0-1, Riccione-Tuttocuoio 0-2, Zenith-Ravenna 0-5.

Classifica: Tau 25, Forlì 21, Ravenna 19, Sasso M. 18, Lentigione 17, Pistoiese e Tuttocuoio 16, Imolese 15, Piacenza 14, Cittadella e Corticella 13, Fiorenzuola 12, Prato 10, Zenith 8, Riccione, San Marino e Progresso 7, Sammaurese 4.