Mister Voria prepara la trasferta ligure: formazione bianconera quasi al completo

Per la trasferta in terra ligure, mister Voria avrà tutti i bianconeri a disposizione, a eccezione del lungodegente Ricchi e dello squalificato Biancon (una giornata). Nel pacchetto arretrato, davanti alla porta difesa da Giusti, pertanto, la coppia centrale sarà quella formata da Achy e Cavallari, con il rientrante Morosi (2004) sulla corsia destra e Di Paola (2005) dall’altra parte. Attenzione però a Pescicani: il numero 21, adattato al ruolo di terzino non ha demeritato e per dare ancora una settimana di riposo a Morosi, il suo utilizzo non è escluso. A centrocampo con la certa presenza del 2006 Suplja, potrebbero trovare conferma sia Bianchi che Mastalli, protagonista, sabato scorso contro il Follonica Gavorrano, della miglior prestazione stagionale, condita da una doppietta. Sulla trequarti il ballottaggio è tra Candido e Masini che, come Morosi, ha smaltito l’infortunio che lo ha costretto ai box la precedente uscita. Per quanto riguarda infine il tandem offensivo, i dubbi non mancano: Boccardi è in un ottimo periodo di forma, se non segna fornisce assist, Giannetti, al Franchi, ha dato una grande mano, Galligani ha ritrovato il gol, Semprini scalpita.