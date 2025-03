Mobilieri, 3 punti al Pagni con stoccata di Riccomi

MOBILIERI PONSACCO1VIAREGGIO0

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Crecchi (15’st Regoli), Gemignani, Burato, Mancini, Colombini (34’st Di Giulio), Volpi (41’st Fisher) , Borselli, Andreotti, Pallecchi(40’ st Pini), Morana (20’st Riccomi). A disp. Lampignano, Fischer, Pisani, Steffich, Mariani, All. Bozzi

VIAREGGIO: Carpita, Bellini (8’ pt Frroku), Bertelli, Bianchi (29’st Baracchini), Bertacca L., Sorbo, Ferrarese (45’st Nannetti), Remedi L., Ortolini, Bibaj Gers. A disp. Manfredi, Morandini, Marcellusi, Sapienza, Ricci,Belluiomini. All. Amoroso

Arbitro: Cornelli di Firenze ( Lagana – Valeri)

Marcatori: 40’ st Riccomi

Note: Amm. Frroku, Crecchi. Angoli:6 a 7; Rec. 0 pt – 5st Spettatori 300.

Ponsacco – La scelta del terreno dello stadio Pagni di Peccioli da parte della società Ponsacchina per la partita fra I Mobilieri Ponsacco e il Viareggio paga i rossoblu che migliorano la pericolosità ed ottengono una combattuta vittoria, portando a tre i successi casalinghi di questo campionato dopo Cuoiopelli all’andata e Pontebuggianese al ritorno. Anche se la squadra bianconera era già fuori dai play out non ha regalato nulla agli uomini di Bozzi, che hanno contrato con le armi del resistenza e dell’intraprendenza la compagine ospite. Era troppo importante per il Ponsacco dare una svolta alle recente perfomance negative centrando un risultato pieno. La stoccata vincente è stata la 40’ del neo entrato Riccomi che ha trafitto Carpita, togliendosi la maglia, dopo che la squadra era stata in pressione che ha disunito il Viareggio. La gara è stata avvincente e corretta ed entrambe le formazioni hanno avuto ampie occasioni per violare i rispettivi portieri. Mentre i rossoblu nelle chance favorevoli non hanno ben inquadrato il bersaglio i Viareggini, hanno centrato la porta di Campinotti con maggiore mira e pericolosità ma il n. 1 dei Mobilieri è stato davvero insuperabile.

Lucano lombardi