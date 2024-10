Mobilieri, il pari ci sta tutto. Imbrigliata la Massese

MOBILIERI PONSACCO

1

MASSESE

1

Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani (30’ st Imbrenda), Crecchi Mancini, Colombini, Regoli, Volpi, Borselli, Mengali, Morana (18’ st Marracco), Fischer (18’ st Pallecchi). A disp. Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Penco,Pini. All. Macelloni.

MASSESE: Mariani, Mapelli (22’ st Bartolomei), Qulici, Brizzi (8’ st Cecilia), Romiti, Favret, Lorenzini (12’ st Goh), Costanzo, Buffa, Anich (31’ st Niccolini), Bertipagani. All. Pisciotta.

Arbitro: Biagini di Lucca (Laci-Mucci). Marcatori: 35’ pt Buffa, 48’ st Borselli. Note: amm. Favret, Mangali, Niccolini, Colombini. 40’st espulso Grassi massaggiatore Massese.

E’ stata una partita fra rossoblù e bianconeri giocata con un’intensita, ed una bravura tecnico atletica da sottolineare per entrambe le contendenti visto il terreno di gioco al limite della praticabilità. I Mobilieri hanno conquistato uno strameritato pareggio sul fischio finale di gara, ma la partita l’ha diretta il Ponsacco, per più tempo fallendo almeno 8 (otto) palle gol, con Mariani che emerso come migliore in campo in tre occasioni clamorose. I massesi di Pisciotta schierati con l’unica punta l’ex Buffa, hanno pescato subito il jolly col nove bianconero, concludendo l’assist di Mapelli La gara è andata al riposo col vantaggio ospite però con Volpi 16’,Fisher 20’ Mengali 25’ e Morana incredibile 37’ a sfiorare il bersaglio. Ripresa incandescente da parte dei Mobilieri forti nel contrarre gli avversari, e avviare azioni davvero pericolose subito dal primo minuto della ripresa. Fischer al 2’ impegna Marinai a terra, e Morana con castiga Mariani da buona posizione al 3’, Il contropiede ospite fa correre un brivido ai rossoblù quando Mancini al 4’ devia sul palo un cross di Anich. Poi à tutto sossoblu, Mengali da distanza ravvicinata al 13’, Borselli al 20’ si supera Marinai. Volee di Marroco al 30’ vola Mariani bissando su Mengali al 35’ e Pallecchi al 46’. Non perdona Borselli su i titoli di coda al 48’. Evitata un’ingiustizia.

Luciano Lombardi