Mobilieri, oggi test-match

Archiviato dai Mobilieri il quarto allenamento congiunto giocato allo stadio Idilio Cei contro la Larcianese che milita nel campionato di promozione con il risultato finale di 1 a 3 a favore dei rossoblu. La vittoria ha gratificato parzialmente la squadra che è ancora alla ricerca di una manovra ed un coordinamento di gruppo specie nella prima frazione,mentre nel secondo tempo i rossoblu hanno mostrato un altro passo, con apprezzabili spunti individuali ravvisati nella doppietta di Mengali e nell’eurogol di Crecchi. E’ evidente che il rinnovamento della formazione necessità di una fase sperimentale meticolosa e tanto si evince dai 27 giocatori impiegati fino ad oggi di cui 12 sempre presenti nelle amichevoli. Con il minutaggio primeggia Colombini 339’, quindi Mengali 299’, Lampignano 276’, Imbrenda 255’, fino ai 45’ del neo acquisto l’attaccante 24enne Mattteo Pallecchi con esperienza a Livorno ed in serie D con Arzachena, Campodarsego, e Tolentino e ultima stagione a Cecina in eccellenza con 13 gol. Domani allo stadio Brizzi di Margine Coperta i Mobilieri incontreranno alle 18,30 il Montecatini Valdinievole (Promozione) l’ultimo test di preparazione alla gara di Coppa Italia del 1 settembre al Comunale contro il Cenaia. "Non abbiamo letto bene l’inizio del match di Larciano – ha precisato mister Macelloni – poi abbiamo corretto e sono soddisfatto".

Poi il mister tira dritto sulle attese: "Ora ci attende l’ultima amichevole dove avrò la possibilità di rivedere all’opera la maggior parte della rosa compresi Pini (Larcianese) e Campinotti (San Donato Tavarelle) che sono in prova. Un’ultima uscita per mettere ancora minuti nella gambe e per capire lo stato di forma dei singoli per avere più precise indicazioni per affrontare la gara di domenica. Come sempre sarà la partita che darà le maggiori indicazione sia a livello di rapidità di tenuta e di intesa, ed anche i ragazzi saranno maggiormente stimolati con i tre punti in palio". Sul campionato ed il calendario Macelloni avverte: "Torneo difficile oggi da decifrare ma sulla carta per noi il mese di Novembre sembrerebbe quello più impegnativo".

Luciano Lombardi