Modena Cavezzo sfida Mestre Fenice: caccia ai punti salvezza in Serie A2 Elite

C’è il Mestre Fenice terza della classe oggi alle 18 al PalaCavezzo per il Modena Cavezzo, che dopo l’impresa sfiorata di Mantova affronta un’altra big di Serie A2 Elite nella 10^ giornata a caccia di punti salvezza: per coach Checa out Vlasi, Martinez e Amarante, rientra Dudu Costa.

Classifica: Mantova 24, Altamarca 22, Mestre Fenice 21, Elledì 19, Lecco 16, Maccan 15, Rovereto 14, Pordenone 12, Cdm 10, Leonardo e Modena Cavezzo 9, Cesena 8, Milano e Ol. Verona 3.

In C1 si chiude l’andata con la neo capolista Pro Patria San Felice che alle 15 a Concordia riceve il Parma terzo a -7, il Sassuolo ultimo alle 15 gioca a Ponte Rodoni.

In C2 spazio alla Coppa con la 3^ giornata: alle 15 Nonantola-Montale (in vetta con 3 punti a testa) decide il girone ’B’ e alle 15 Sant’Agata-Emilia (anche qui in vetta pari) quella del ’C’.

In Serie D (9^ giornata) ci sono J. Finale-Bagnolo (16) e Sporting Modena-V. Correggio (18), rinviata al 18/12 Terre di Castelli-I Canarini.