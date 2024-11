Momento difficile. Giandomenico: "Sangiustese, mancato solo il gol»

"Abbiamo disputato una buona gara ma non abbiamo fatto gol, a differenza degli avversari". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, analizza la sconfitta interna con la K Sport Montecchio Gallo. "I miei giocatori – aggiunge – hanno creato le premesse per lasciare il segno, ma non ci siamo riusciti". La rete dei pesaresi porta la firma di Peroni. "In quel caso c’è stata una nostra lettura sbagliata, è una fase in cui paghiamo caro ogni piccolo errore". I rossoblù sono reduci da tre sconfitte di fila: Montegranaro, Urbania e K Sport Montecchio Gallo. "In questi casi – spiega Giandomenico – non c’è altra strada se non quella del lavoro, dobbiamo insistere partendo dal fatto che la squadra ogni volta ha sempre fornito buone prove". Sul piano del gioco la Sangiustese riceve diversi complimenti, ma i rossoblù da tre settimane stanno segnando il passo e c’è da trovare una soluzione per correggere alcune situazioni e tornare a muovere la classifica. "Dobbiamo mettere in campo più ferocia quando il pallone è gestito dagli avversari e dobbiamo entrarne in possesso. A noi, del resto, gli avversari non ci permettono di giocare con serenità mentre noi consentiamo agli altri di farlo con tranquillità". Nel prossimo turno la Sangiustese farà visita all’Atletico Mariner, reduce dal pareggio a reti inviolate sul campo del Matelica. "Dobbiamo ripartire dalle prestazioni, nelle ultime due gare i giocatori hanno fatto vedere di essere all’altezza della situazione, nonostante le difficoltà, affrontando formazioni d’alta classifica". Ed ecco un altro tasto dolente rappresentato dagli infortuni: Crescenzi è sulla via del completo recupero, mentre c’è ancora da aspettare per Herrera, Cornero e Di Ruocco. Si tratta di quattro titolari e a lungo andare simili assenze hanno inevitabilmente un peso.