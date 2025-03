Mondiali 2026. San Marino riparte da Cipro col tifo della ‘Brigata mai 1 gioia’

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo della Nazionale di San Marino. Appuntamento fissato per venerdì quando i biancazzurri saranno impegnati all’Ake Arena di Larnaca (calcio d’inizio alle 18) per i novanta minuti contro Cipro, primo appuntamento con le qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Qualche giorno dopo poi, esattamente lunedì sera, è previsto anche il debutto casalingo contro la Romania. Un doppio appuntamento nel quale non mancheranno i tifosi del gruppo ’Brigata Mai 1 gioia’. "Per la trasferta di Larnaca – dicono dalla Brigata – saremo rappresentati da un gruppo di otto tifosi provenienti da diverse nazionalità: sei italiani, un irlandese e un arabo, a testimonianza della crescita e dell’internazionalizzazione del gruppo. Dopo aver seguito la Nazionale in ogni partita, sia in casa che in trasferta, per tutto il 2024, confermiamo il nostro impegno per il 2025, dimostrando una passione sempre più forte e una partecipazione in continua espansione".

In otto a Cipro, in 15 poi per il match casalingo contro la Romania. "Pronti a sostenere la squadra – dicono – in un contesto che vedrà la presenza di migliaia di supporter ospiti. Un impegno che vuole essere anche un invito a tutti i cittadini sammarinesi: venite allo stadio, tifate per la vostra e nostra Nazionale, rendiamo l’atmosfera ancora più calorosa". Proprio in quell’occasione la Brigata inaugurerà uno striscione con la scritta ‘Onore a te virtuosa, onore a te’. "Un richiamo – spiegano dal gruppo di tifosi – alle parole di Giosuè Carducci pensate per l’Inno nazionale della Repubblica di San Marino. Questo striscione vuole essere un simbolo di unità, appartenenza e orgoglio nazionale, un invito a tutti i tifosi a cantare l’inno con passione e a sostenere la squadra con entusiasmo. Noi ci impegneramo a cantare per tutta la partita e invitiamo tutti i presenti a unirsi nei cori per ‘contrastare’ il tifo avversario". Ma non è finita qui. "Per celebrare la vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest (il festival canoro del Titano vinto proprio dal dj piemontese, ndr) con il brano ‘Tutta l’Italia’ – svelano – il gruppo lancerà un coro speciale intitolato ‘Tutto il Titano’, un omaggio musicale in chiave sammarinese".