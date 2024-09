Mondiali di dodgeball in Austria. L’Empoli Swarm non sfigura affatto

Stavolta non è arrivato nessun podio, ma la spedizione empolese a Graz in Austria per il Mondiale di dodgeball (il gioco della palla avvelenata) è stata comunque una significativa esperienza per i quattro portacolori dell’Empoli Swarm convocati in Nazionale. Partiamo dal presidente e capitano giallonero Alessandro Gozzi, che con la selezione maschile ha chiuso al decimo posto. Uscita dal tabellone principale agli ottavi contro il Canada, il team azzurro ha infatti poi battuto il Galles e perso contro Portorico nella finale per il nono posto. Meglio è andata a Giorgia Bertuzzi che con la squadra femminile è arrivata fino ai quarti di finale perdendo nettamente contro le padrone di casa poi campionesse iridate, per poi battere l’Australia e cedere di misura agli Stati Uniti nella gara per il quinto posto.

Infine, Alessandra Pucci si è piazzata 17 con la selezione mista allenata proprio dal tecnico empolese Simone Neri. In questa categoria la nazionale italiana non riesce a passare il girone eliminatorio terminando al quarto posto, ma vince il successivo gironcini per determinare i piazzamenti dal 17esimo al 19esimo posto con Argentina e Messico battendoli entrambi. Intanto, l’Empoli Swarm ha cominciato anche gli allenamenti in vista della nuova stagione agonistica presso la palestra della Scuola Media "Busoni" di Empoli con la squadra maschile e femminile e a quella della Scuola Elementare "Aleramo" di Spicchio-Sovigliana con gli Under 12 e 16 e la squadra mista.