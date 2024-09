Mondolfese. Trentuno soci per il nuovo club. E ragazzi del posto pronti a tutto

Riparte il nuovo corso del calcio mondolfese, società storica del pesarese che ha visto gli albori nei primi anni’50 ed è sempre esistita nel panorama calcistico marchigiano mantenendo sempre ottimi risultati sportivi come da tradizione. La nuova società composta da 31 soci ha effettuato un cambio di denominazione sociale da Atletico Mondolfo-Marotta a Atletico Mondolfo1952. Ricomposta la società il sodalizio mondolfese è sempre griffato Officina 36 marchio affermato di creazioni moda e storico main-sponsor. "Il progetto sportivo – spiega una nota della società sportiva – è basato su solide fondamenta di tradizione che puntano a riportare più in alto possibile la società con particolare attenzione ai ragazzi del posto che ad oggi compongono il 70% dell’intera rosa. La squadra allestita dallo storico direttore sportivo Paolo Pretelli insieme al presidente Sorcinelli punta in primis a fare un buon campionato di Prima Categoria ricreando un ambiente di calcio sano che ha sempre contraddistinto la società negli anni precedenti il tentativo di unione sportiva con il Marotta, naufragato nei mesi scorsi. L’obiettivo primario è ricreare l’ambiente giusto, mantenere la categoria e provare a fare un campionato di buon livello all’altezza delle migliori compagini del girone A favorite alla vittoria finale come Falco Acqualagna, Real Metauro, Audax Piobbico, Avis Montecalvo". La preparazione alla nuova stagione ha preso il via il 19 agosto sotto gli occhi vigili degli allenatori. Il duo Castignani-Bombagioni e lo staff e si sta svolgendo tuttora presso l’impianto "Longarini-Lucchetti" storico stadio sito a San Sebastiano, teatro di grandi imprese sportive nella memoria sportiva mondolfese.

Staff tecnico. Allenatori Massimo Castignani e Michele Bombagioni Vice allenatore Gianluca Donati. Preparatore dei portieri Alfredo Rocchi. Massaggiatore Gabriele Roberti.

La rosa. Portieri : Michelizzi, Fabbri. Difensori: Bombagioni, Scrosta, Vampa, Pasquinelli, Hervat, Gregorini, Burini, Tiriboco. Nicolini. Centrocampisti: Marconi, Giri, Biondi, Rossini, Marinò, Pompei. Attaccanti: Pacenti, Messina, Orciani, Papa, Mancini, Porfiri. Amichevoli di settembre: Pontesasso-Mondolfo (4); Mondolfo-Santa Veneranda (7); Ostra-Mondolfo (11); primo turno Coppa Marche-Prima Categoria (14).

am. pi.