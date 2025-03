Monte, basta passi falsi. Rientrano Galastri e Priore

Anticipo da brividi sabato 1° marzo per il Montevarchi che alle 14.30 farà visita ai gialloblù del Figline, diretti inseguitori in classifica e staccati di due lunghezze. Il derby "minore" del Valdarno si giocherà allo stadio Del Buffa, il 20esimo di sempre in campionato tra le due formazioni e il bilancio dei 19 precedenti incontri vede 8 vittorie a testa e 3 pareggi. Gli aquilotti, piegati tra le mura amiche da Mugelli all’andata, non vincono in casa dei figlinesi dal 2015/2016, quando s’imposero per 2 – 0 in Eccellenza e al timone dei montevarchini c’era proprio Atos Rigucci. Nella sfida di questo pomeriggio nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare per non sprofondare nella pancia dei play-out. Al Figline mancherà il regista Torrini, che dovrebbe essere rilevato da Cavaciocchi. Tra gli ospiti previsti i ritorni di Conti tra i pali, uno dei tanti ex, del baby Galastri e quasi certamente anche del centravanti Priore, recuperato dall’infortunio muscolare.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

FIGLINE (4-3-1-2): Pagnini; Ciraudo, Nobile, Francalanci, Simonti; Aprili, Noferi, Cavaciocchi; Dama; Ciravegna, Mugelli. Allenatore: Brachi.

(3-4-2-1): Conti; Ficini, Franco, Martinelli; Galastri, Saltalamacchia, Sesti, Ciofi; Orlandi, Bontempi; Priore. Allenatore: Rigucci.

Arbitro: Abou El Ella di Milano. Assitenti: Scala/Di Minico.

Giustino Bonci