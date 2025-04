Montebianco Prato Calcio a 5 sfida Real Fabrica per il terzo posto in regular season

Con la qualificazione ai playoff ed il quarto posto già matematicamente acquisiti, il Montebianco Prato Calcio a 5 va a giocarsi l’ultima partita della regular season. Lo fa sul terreno di casa del Pala Kobilica (fischio d’inizio alle ore 18) e contro la capolista Real Fabrica, che a sua volta ha già da tempo conquistato la promozione nella categoria superiore. Ma quella di oggi non sarà una partita dal sapore platonico, anzi i biancazzurri proveranno a vincerla per dare l’assalto al terzo posto occupato alla vigilia dall’Atlante Grosseto con un solo punto di vantaggio su Berti e compagni. A dire il vero, visto l’avversario che avranno di fronte in questa giornata, i maremmani restano favoriti: oggi infatti andranno a far visita all’Audax Senigallia penultimo in classifica. Vedremo però quale sarà il verdetto degli ultimi 40’ di regular season. Poi largo ai playoff. Le altre gare dell’ultima giornata: Grifoni-Kappabi Potenza Picena, Audax-Atlante Grosseto, New Real Rieti-Futsal Pontedera, Buldog Lucrezia-Futsal Russi. Riposa Imolese. La classifica del girone B della serie A2: Real Fabrica 53 punti; Futsal Russi 39; Atlante Grosseto 35; Montebianco Prato Calcio a 5 34; Buldog Lucrezia e Imolese 29; Grifoni 27; New Real Rieti 22; Kappabi Potenza Picena 18; Audax Senigallia 11; Futsal Pontedera 10.

Massimiliano Martini