Montebianco Prato Calcio a 5, primo posto solitario in serie A2

Prato, 18 novembre 2024 - Applausi a scena aperta per il Montebianco Prato Calcio 5 che conquista la vetta del campionato di serie A2 dopo la vittoria per 2 a 6 raggiunta sul campo dell'Audax Senigallia. I diretti antagonisti al vertice, i ragazzi del Real Fabbrica di Roma, si fermano con un pareggio in casa del Pontedera: un risultato che porta i romani a -2 dalla vetta del campionato. Veniamo alla partita dei pratesi. La gara dei biancazzurri inizia in salita, con un gol di Toppi favorito da una deviazione di Gravina. I ragazzi di Pullerà prendono le misure al campo e agli avversari, pareggiando con il rientrante Martini e ottenendo il sorpasso con un'autorete su lancio di Bellocci, migliore in campo secondo i più. Arrivano poi il 3-1 di Berti, realizzato con una pregevole girata, e il 4-1 ancora di Martini che chiude il primo tempo. Nella ripresa, ottima difesa di un Prato generoso che chiude tutti gli spazi fino a 1'40'' dalla fine, quando Kola trova il 4-2. Con il portiere di movimento avversario diventa però letale Berti, a segno altre due volte: la prima riconquistando un pallone nella propria metà campo e il secondo di testa, su meraviglioso lancio di Menichella. Per il momento sono 11 i gol del bomber pisano targato Montebianco. “Volevo dai ragazzi una prova di maturità e di voglia di portare a casa i tre punti – sottolinea Luca Pullerà dopo il match –. Devo dire che l'ho avuta e ne sono molto soddisfatto”. Sabato prossimo appuntamento a Prato contro i Grifoni di Spello. Niente vittoria, invece, per i ragazzi dell'Academy impegnati nel campionato C2. In casa contro la Timec capolista, il Montebianco perde 4 a 1 con la sola rete di Mascagni. La squadra di C2 rimane dunque in un gruppo di squadre a 4 punti, davanti al Chiesanuova Soccer Camp. La prossima partita vedrà i biancazzurri impegnati contro l'Md United, attualmente a 6 punti in classifica. Grandissima vittoria, infine, per le donne del Montebianco impegnate nel campionato di C. Un secco 0-4 inflitto in casa del Gavorrano con una splendida prestazione di Eleonora Innocenti, autrice di tutti e i 4 gol. Un poker che vale il primato in classifica a 12 punti, condiviso insieme al Decoratore Pistoia Women'. La prossima partita vedrà il Montebianco Prato Calcio a 5 sfidare in casa l'Atletico Viareggio.