Montecatini eliminato. Avanza il San Giuliano

SAN GIULIANO2MONTECATINI0

SAN GIULIANO Giacobbe; Lici, Lorenzini (17’ st Gremigni), Ghelardoni A (25’ st Susini), Bozzi, Pasquini, Cantini (25’ st Bindi), Niccolai, Di Paola, Ghelardoni M, Benedetti. A disp. Contini, Carani, Doveri G, Chelucci, Nacci, Bellucci. All. Roventini

MONTECATINI Gega (9’ st Baldi); Casini, Isola, Fazzi, Fioretti, Torracchi, Fanti, Rinaldi (30’ st Shiqeri), Pagnini (23’ pt Rossi T), Minardi, Musteqja. A disp. Conti, Coselli, Lazzari, Attinasi, Del Sarto, Rosati. All. Fabbri

ARBITRO Castrignanò di Pontedera

MARCATORI 5’ pt Di Paola, 31’ st Benedetti

MONTECATINIL’avventura nella Coppa Italia di Promozione 2024/25 del Valdinievole Montecatini termina ai quarti di finale. I biancocelesti perdono per 2-0 in casa del San Giuliano, sotto una pioggia fredda e incessante, su un campo non in perfette condizioni. Parte forte la squadra pisana, che già al quinto passa in vantaggio. Primo corner della partita ed errore in disimpegno della difesa termale: palla che arriva a Di Paola, che insacca senza problemi. Un minuto dopo la compagine di casa potrebbe raddoppiare, ma il colpo di testa di uno scatenato Di Paola termina sul palo, graziando così il Montecatini. Montecatini che prova a reagire, ma che al 23’ perde per infortunio Pagnini, sostituito da Rossi, e che deve fare anche attenzione a Ghelardoni, che in un paio di occasioni cerca di segnare, trovando però un Gega pronto a non farsi sorprendere. La prima buona occasione per i ragazzi guidati da mister Fabbri arriva verso la fine del primo tempo con Torracchi, che prova a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione. La difesa del San Giuliano però si salva.

Nei primi minuti della ripresa Niccolai impegna Gega, che poco dopo lascia spazio a Baldi. Anche il San Giuliano cambia qualcosa, togliendo Lorenzini ed inserendo Gremigni. La gara sembra rimanere in bilico, col Montecatini che inizia ad alzare il ritmo per mettere in difficoltà il San Giuliano. Mister Fabbri si gioca pure la carta Shiqeri, che subentra al posto di Rinaldi, ma poco dopo il suo ingresso in campo arriva la rete di Benedetti, su un altro errore dei termali, che fissa il risultato finale del match sul 2-0. Nei minuti successivi si assiste alla classica girandola dei cambi, con Bindi e Susini del San Giuliano, che vanno in campo per Cantini e Ghelardoni. "La squadra ha fatto la partita - ha dichiarato a fine incontro mister Fabbri -. Però abbiamo regalato due gol, e non ce lo possiamo permettere. Rispetto a Forte dei Marmi, dove la prestazione non era stata delle migliori, ce la siamo giocata. Ci tenevamo, però prendere gol dopo pochi minuti, in un incontro del genere e contro una squadra come il San Giuliano, rende tutto più difficile".

Simone Lo Iacono