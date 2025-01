Montecchio sbanca Montefano. Ora la vetta è a un punto

Montefano

0

K Sport MONTECCHIO

2

: David; Galeotti (47’ pt Taddei), Postacchini, Gabrielli, Calamita; Alla, Pincini (36’st Candidi); Ferretti, Nardacchione, Bonacci (20’ st Palmucci); Papa (28’ st Rombini). A disp.: Strappini, Moglie, Giampaolini, Camilloni, Martedì. All. Amadio.

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani; Kalombo, Dominici, Nastase, Notariale; Carta, Sakaj (10’ st Torelli), Magnanelli (44’ st Guglielmo); Di Pollina (36’ st Gurini), Camara (31’ st Micchi), Peroni (6’ st Fiorani). A disp.: Jashari, Giunti, Nobili, Villanova. All. Magi.

Arbitro: Curcio di Siena.

Reti: 23’ Dominici, 26’ st Torelli.

Una leggerezza mette ancora una volta in salita la gara del Montefano, e viene pagata cara quando dall’altra parte c’è una formazione forte come la K Sport Montecchio Gallo. È il 23’ quando il risultato si sblocca: la mezza rovesciata di Dominici, lasciato solo in area, si infila alle spalle di David apparso in ritardo sulla conclusione lenta dell’avversario. Immediata la reazione del Montefano che un minuto dopo tenta la via del gol con Ferretti, il giocatore si libera bene in area ma calcia alto. La prima frazione si chiude sulla conclusione di Camara neutralizzata dal portiere. Nella ripresa i viola premono sull’acceleratore, gli avversari stringono i denti e grazie a Cerretani mantengono inviolata la porta. È bravo il portiere sul colpo di testa di Papa, ci prova allora Ferretti (16’) con il numero uno che devia in angolo la conclusione sul primo palo e poi (19’) Cerretani non si lascia sorprendere dal tentativo di Ferretti. La K Sport fa centro al primo tentativo della ripresa: è vincente la deviazione di Torelli su palla calciata da angolo. Il Montefano accusa il colpo per il dopo svantaggio, tuttavia potrebbe riaprire la gara con la conclusione dal limite di Pincini (31’) neutralizzata dal portiere con l’aiuto del palo. Gli ospiti sono pericolosi con Micchi (34’) il cui colpo di testa colpisce la parte superiore della traversa.