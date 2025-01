Montefano. "A Fabriano per allungare il passo. Dobbiamo tirarci fuori dalla zona a rischio»

Dopo il positivo pareggio conquistato a Urbino il Montefano è deciso a concedere il bis a Fabriano che all’andata ha violato il campo dei viola. "All’andata – ricorda Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano – venivamo da due vittorie quando siamo incappati in quella gara in cui abbiamo commesso degli errori che ci hanno tolto sicurezze dando il via a un periodo negativo". Il diesse mette nel mirino i prossimi avversari. "Ci attende una realtà che conosce bene la categoria e che avrà il morale alto dopo la vittoria a Matelica. Naturalmente vorranno dare seguito a quel risultato, ma anche noi abbiamo lo stesso obiettivo dopo la positiva prestazione a Urbino. Vogliamo allungare la striscia positiva in un momento in cui le partite diminuiscono di volta in volta e i punti sono sempre più pesanti".

Il pareggio conquistato a Urbino ha fatto bene al morale della formazione di Amadio. "Da un campo difficile – osserva Gigli – siamo tornati con un pareggio contro una formazione di valore e allenata da un tecnico preparato, che conosciamo molto bene per avere lavorato due stagioni da noi. Alla fine il punto ci dà morale e fiducia di avere imboccato la strada giusta, però dobbiamo stare attenti a limitare gli errori e le disattenzioni perché in questa seconda parte dobbiamo toglierci dalla zona difficile".

Infine il passaggio alla Cremonese del giovane Lionel Scocco, classe 2008, è un altro di quei momenti molto importanti della stagione. "È una grandissima soddisfazione avergli dato spazio, Lionel un ragazzo dalle indubbie qualità che ora inizia un percorso duro".