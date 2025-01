Montefano. Amadio: "Il pareggio ci sta un po’ stretto»

"Avremmo meritato qualcosa in più del pareggio". Peppino Amadio, tecnico del Montefano, commenta la gara disputata a Fabriano. "Abbiamo disputato una buona prova, magari – aggiunge – siamo mancati su alcune scelte nella trequarti, nella ripresa abbiamo creato le premesse per fare gol, ma non ci siamo riusciti. L’importante era muovere la classifica e tenere dietro gli avversari". Il tecnico guarda avanti nella consapevolezza che c’è da migliorare qualcosa. "Dobbiamo essere più decisi quando si fa l’ultimo passaggio, dobbiamo anche essere più cattivi sotto porta: è quanto mancato nell’ultima gara". Ferretti si sta inserendo sempre più nei meccanismi dei viola. "Si tratta di un punto di riferimento, ci si appoggia spesso a lui e il suo arrivo ha alzato il livello tecnico della formazione". Il Montefano non può più contare sull’under Scocco trasferitosi alla Cremonese. "Sono contento per il ragazzo, qualcosa ci verrà a mancare ma dobbiamo trovare delle soluzioni". Il Montefano, a parte la prova interna con il Tolentino, ha ultimamente sempre mosso la classifica. "Finora – osserva Amadio – la squadra ha sempre fatto buone prove, anche contro i cremisi ma in quel match abbiamo commesso ingenuità clamorose uscendo malconci dalla sfida. Anche a Urbino, dove dove stavamo vincendo, abbiamo commesso un’ingenuità e abbiamo pareggiato. È un Montefano vivo più che mai, che cerca di fare in ogni occasione prestazioni propositive". E da oggi la squadra lavorerà in vista della gara di domenica quando sarà ospite la K Sport Montecchio Gallo, seconda forza dell’Eccellenza.