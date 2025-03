Montefano. Amadio: "Vittoria strameritata». Gigli: "Ora chiudiamo in crescendo»

"Vittoria strameritata e pesantissima". Peppino Amadio, tecnico del Montefano, è più che soddisfatto del risultato perché il successo sull’Urbania permette ai viola di mettersi al sicuro e di affrontare le ultime tre gare con un altro spirito avendo già la certezza della salvezza. "La squadra – aggiunge il tecnico – ha dato continuità alle prestazioni offrendo ancora una prova maiuscola". Il diesse Lorenzo Gigli commenta il successo. "Abbiamo fatto disputato una gara di alto livello – ha detto – mostrando i nostri mezzi tecnici".

È stata una stagione complicata. "In passato – ricorda il diesse – abbiamo disputato un altro tipo di campionati, abbiamo apportato tanti cambiamenti e la società ha sostenuto enormi sforzi per cui mantenere la categoria era il minimo per quanto fatto dal club". Il Montefano si gode la salvezza. "Un traguardo – dice Gigli – su cui l’allenatore Amadio ha dato un importante contributo".

Ma adesso si guarda avanti perché ci sono ancora tre gare prima della fine della stagione. "Ci faremo trovare pronti – assicura Amadio – perché vogliamo chiudere bene e dare continuità alle ultime prove". Su questo aspetto interviene il direttore sportivo Gigli. "Dobbiamo chiudere bene - ribadisce il diesse della formazione viola – perché un conto è terminare a ridosso della zona playout e un altro a metà classifica".