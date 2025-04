Montefano-Matelica: sfida decisiva per chiudere bene la stagione

"Siamo reduci dalla sconfitta a casa dell’Atletico Mariner e oggi giocheremo l’ultima gara interna della stagione: ciò per dire che abbiamo delle motivazioni pur avendo raggiunto una tranquilla posizione di classifica". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, parla del match di oggi alle 16 contro il Matelica che invece ha bisogno di qualche punto per mettersi al sicuro. "Loro – aggiunge il diesse – ancora non sono salvi e hanno quindi bisogno di punti, avranno stimoli differenti dai nostri ma noi dobbiamo congedarci bene dal pubblico". È anche vero che ogni giocatore deve trovare in sé le giuste motivazioni. "È così, ogni calciatore deve essere mosso dai giusti stimoli perché c’è da chiudere bene la stagione e anche per loro stessi. Potrebbe non esserci quella fame che può avere chi deve salvarsi, ma si tratta di una gara da affrontare nella maniera giusta anche per cancellare l’amarezza di domenica scorsa quando siamo tornati a casa a mani vuote". L’allenatore Amadio non potrà contare solo su Pincini che si spera possa tornare a disposizione nell’ultima gara di campionato.