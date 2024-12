Montelupo cade in casa. Passa la Real Cerretese

Montelupo

0

Real Cerretese

2

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Sparaciari, Beconcini (75’ Marchi), Corsinovi, Pucci (75’ Alicontri), Marrazzo (70’ Ndaw), Caparrini (46’ Tremolanti), Masoni, Cintelli (70’ Cerrini), Ulivieri. All. Lucchesi.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini (46’ Novi), Monti, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi (90’ Shahid), Gargiulo, Melani, Bouhafa (85’ Antonini), Pieri (46’ Nieri). All. Petroni.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Rete: 44’ Pieri, 82’ Bouhafa.

MONTELUPO FIORENTINO – Sarà la Real Cerretese a giocarsi il prossimo 8 gennaio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Promozione. Nel derby degli ottavi al Castellani di Montelupo, infatti, i ‘medicei’ si sono imposti 2-0 con un gol per tempo. Nella prima frazione meglio gli amaranto locali, che al 15’ reclamano per un presunto fallo di mano in area ospite sul tiro di Sparaciari. Poi è l’ex Masoni a rendersi pericoloso in due circostanze, ma proprio poco prima dell’intervallo ecco il vantaggio cerretese: Lensi respinge corto un diagonale di Fedi e Pieri è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Nella ripresa invece la Real Cerretese non rischia niente e all’82’ raddoppia. Altro contropiede di Fedi, palla in mezzo e sul tentativo di rinviare di Cerrini il rimpallo favorisce l’ex Bouhafa che insacca. Nel prossimo turno il team di Petroni ospiterà al Palatresi il Fiesole, che ha battuto 2-1 in trasferta il Luco.

