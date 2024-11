Montelupo per il riscatto. A Cerreto arriva il Cubino

Doppio anticipo oggi alle 14.30 per le formazioni locali di Promozione. Nel girone A, infatti, la Real Cerretese riceve al Palatresi il sorprendente Fc Cubino, mentre il Montelupo aspetta al Castellani la Geotermica. Partiamo dall’incontro dei biancoverdi, reduci dal rocambolesco pari di Viaccia dove con due reti nel recupero sono riusciti ad evitare la seconda sconfitta stagionale. Davanti al proprio pubblico la squadra di Petroni è ancora imbattuta ed ha subito solo 3 reti, ma i neo promossi fiorentini hanno già vinto tre delle cinque trasferte affrontate e con 21 reti totali sono l’attacco più prolifico del girone. La Real Cerretese si presenta comunque con due punti di vantaggio a questo scontro diretto ad alta quota. Nel raggruppamento B, invece, dopo tre pareggi consecutivi il Montelupo proverà a ritrovare quella vittoria che manca dallo scorso 13 ottobre (3-1 sul campo del Colli Marittimi) e in casa dalla domenica precedente quando quasi allo scadere Torrente risolse il derby con la Ginestra. I ragazzi di mister Lucchesi se la dovranno vedere contro una squadra che attualmente è quintultima in classifica, in piena zona play-out, ma con appena due punti di ritardo da capitan Corsinovi e compagni. In trasferta, però, la Geotermica ha perso tutte e quattro le gare disputate segnando solo un gol e subendone ben dodici.

Chiudiamo con il classico impegno domenicale del Castelfiorentino United, che domani sempre alle 14.30 sarà di scena a Massa Marittima contro il Massa Valpiana. Sarà la prima in panchina per il nuovo tecnico Rossano Bartalucci, tornato in gialloblu dopo averci vinto da giocatore l’Eccellenza 1996-‘97, dopo che Nico Scardigli ha risolto consensualmente il suo contratto. Una sfida sulla carta complicata visto che i padroni di casa sono terzi in classifica con sei punti in più dei valdelsani e sul campo amico hanno incassato appena tre reti. Al contrario, lontano dal Neri, il Castelfiorentino ha fin qui faticato non poco raccogliendo appena un punto in quattro trasferte con una sola rete all’attivo.

Simone Cioni