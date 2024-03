Montepulciano Stazione travolge Montanina: 7-0, il Trenino verso i play-off

Montepulciano Stazione

MONTEPULCIANO STAZIONE – Tutto troppo facile per il Montepulciano Stazione, che grazie a questa vittoria si ripropone nel gruppo delle squadre in lizza per i play-off. Partita senza storia, ovviamente, con due reti che arrivano nel primo tempo e con una ripresa in cui il Trenino dilaga nel punteggio. Le sette marcature sono state firmate da Alessandro Mazzolai e da Cencini, autori di due doppiette, e da Alessandro Terrosi, da Neri e da Capone. La Montanina? Molte assenze e ripresa da dimenticare.