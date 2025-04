Monterappoli ai play-out per la salvezza in Seconda Categoria

Serviranno i play-out al Monterappoli per guadagnarsi la permanenza in Seconda Categoria. Questo l’esito dell’ultima giornata del girone F, dove la formazione di mister Bruno è uscita sconfitto per 2-1 a Sesto Fiorentino dal campo del Rinascita Doccia (rete neroverde di Botti). Un ko che costringe gli empolesi a chiudere al quartultimo posto con 31 punti, cinque in più del Cobrai Kai, contro cui a questo punto si giocheranno la salvezza nello spareggio casalingo di domenica 27 aprile. Gara in cui avranno il vantaggio di poter festeggiare anche in caso di parità al termine dei tempi supplementari. Nello stesso girone il già retrocesso Avane non riesce a salutare la stagione con un risultato positivo davanti al proprio pubblico e si arrende 3-0 al Sesto Calcio. Secondo pirotecnico casalingo di fila invece per il Santa Maria che, dopo aver guadagnato la salvezza con un turno di anticipo, nell’ultima al Biagioli impatta 3-3 con la Virtus Comeana. Querci, Nardini e Carraro i marcatori per la squadra di mister Tamburini. Sempre per quanto riguarda la Seconda Categoria niente play-off nel girone G per il Ponte a Cappiano, che cade 2-1 nello scontro diretto di Terricciola. I calligiani rimangono così a 47 punti terminando la stagione regolare al settimo posto. Alla squadra di mister Bettarini non è bastata l’eurogol di Mattia Rossi, che ha beffato il portiere quasi da centrocampo.

Nel medesimo raggruppamento la capolista e già promossa Bellaria Cappuccini Pontedera non fa sconti all’Aurora Montaione, con i ragazzi di mister Razzanelli che sono usciti sconfitti per 5-0 dal campo della corazzata pontederese. Una battuta d’arresto comunque senza conseguenze per gli arancioblu, che avevano già ottenuto la matematica salvezza. Chiudiamo con il girone E di Prima Categoria dove il Gambassi chiude la stagione pareggiando 1-1 in casa contro il Barberino Tavarnelle. I termali, ormai impossibilitati a raggiungere i play-off, sono passati in vantaggio nel primo tempo con Bellucci, ma sono stati raggiunti nel finale da Morina. La squadra di Falco chiude quindi al quinto posto, ma con un distacco dalla seconda superiore ai dieci punti, che impedisce loro di disputare la semifinale play-off.

Si.Ci.