Montespertoli, ecco Rosi. Una freccia per l’attacco

Il Montespertoli è una delle società di Eccellenza più attive nell’allestimento dell’organico per la prossima stagione. Dopo la conferma di gran parte del gruppo dello scorso anno, che grazie alle nuove norme federali ha potuto firmare il nuovo cartellino già da questo mese di giugno (per i giocatori provenienti da altre società invece sarà possibile tesserarli come sempre dall’1 luglio), e l’annuncio del ritorno del difensore esterno Tommaso Liberati (’02) la società del presidente Luca Marchetti si è assicurata anche un’importante pedina per il reparto avanzato. Dal Fratres Perignano, dove nell’ultima stagione di Eccellenza (stesso girone del Montespertoli) ha messo a segno 2 reti in 14 apparizioni, è infatti arrivato Giacomo Rosi.

Si tratta di un esterno di attacco dinamico e dotato di buona tecnica, che frequenta la categoria ormai da sei stagioni. Prima di approdare a Perignano, infatti, la nuova punta gialloverde ha militato un campionato nel Castelfiorentino (30 presenze e 5 reti) e ben quattro nel Signa, dove ha messo insieme 69 ‘gettoni’ impreziosendoli con 13 centri.

Sulle sponde del Bisenzio era invece arrivato nell’estate del 2018 dopo aver esordito in Serie D con il Ponsacco. Un nuovo innesto che il direttore sportivo Tanini e tutto l’ambiente gialloverde hanno accolto con grande entusiasmo, sicuri che possa alzare il livello della squadra. Non un bomber da doppia cifra, quindi, ma sicuramente un elemento importante per lo scacchiere di mister Gianluigi Sarti, sia in termini di esperienza che di qualità e caratteristiche specifiche, diverse da tutti gli altri componenti del reparto offensivo montespertolese.

Ad oggi, quindi, la rosa del Montespertoli sarebbe composta dai seguenti giocatori. Portieri: Federico Biotti (’04). Difensori: Nicolò Fiaschi (’01), Lorenzo Trapassi (’90), Andrea Calonaci (’96), Andrea Corradi (’99), Mirco Conti (’00), Gabriele Raba (’04), Tommaso Liberati (’02). Centrocampisti: Niccolò Pecci (’02), Alessio Anichini (’98), Niccolò Marconcini (’02), Gabriele Marcacci (’04), Marco Maltomini (’91). Attaccanti: Andrea Marchi (’03), Leonardo Lotti (’04), Matteo Cremonini (’05), Giovanni Gasparri (’05), Giacomo Rosi (’99).

Si.Ci.