Montespertoli - Fratres Perignano. Sconfitta amara per Falivena. Un pari sarebbe stato più giusto

MONTESPERTOLI

2

FRATRES PERIGNANO

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (25’ st Vangi), Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti (37’ st Gasparri). All. Sarti.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci (25’ st Mogavero), Brisciani (47’ st Zampardi), Viola, Genovali, Lucaccini, Mariani (15’ st Badalassi), Zocco, Taraj, Misseri, Rossi. All.Falivena.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Marcatori: 40’ pt. Lotti, 20’ st. Lucaccini, 47’ st. Vangi.

MONTESPERTOLI – I Fratres Perignano tornano a mani vuote dalla trasferta in terra fiorentina. Una sconfitta amara per la compagine di mister Falivena perchè maturata in pieno recupero con una rete, quella dei locali, realizzata al 47’ della ripresa. Per quanto fatto vedere sul campo il risultato di parità sarebbe stato quello più giusto ma la conclusione dalla distanza dell’attaccante del Montespertoli Vangi che, un tiro imparabile ha superato Serafini, ha regalato la vittoria ai padroni di casa.

Nella prima frazione di gioco le due squadre si sono studiate a lungo ma sono gli ospiti rossoblù ad andare vicini alla segnatura con il portiere del Montespertoli Biotti che riesce, anche in modo fortuito, a respingere. Nel finale di tempo, al 40’, la squadra locale punisce i Fratres portandosi in vantaggio con un colpo di testa di Lotti. Nella ripresa il Perignano si getta in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Al 60’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva il gol della squadra perignanese con un bel colpo di testa di Lucaccini. La partita si stava avviando verso un risultato di parità, che appariva il più giusto, quando la forte conclusione di Vangi dava al Montespertoli una insperata vittoria. PM