Montespertoli - Fucecchio. Un derby equilibrato

Tempo di derby oggi alle 14.30 al Molino del Ponte di Baccaiano dove si affronteranno Montespertoli e Fucecchio. Le due compagini fino hanno tenuto un rendimento tutto sommato simile (hanno entrambe perso sette gare) anche se i gialloverdi locali possono vantare 4 punti in più in classifica. Davanti al proprio pubblico gli uomini di mister Sarti sono imbattuti dallo scorso 3 novembre (0-2 contro il Mobilieri Ponsacco), avendo raccolto due vittorie ed altrettanti pareggi nelle ultime quattro partite. Non ci sarà lo squalificato Pecci. Dal canto suo il Fucecchio è reduce da due sconfitte di fila lontano dal Corsini, dove domenica scorsa è stato comunque capace di rimontare da 0-2 a 2-2 al quotato Viareggio. In settimana, però, Targetti ha permesso un elemento di grande esperienza e qualità in mezzo al campo come Mariani, svincolatosi e accasatosi alla Massese. All’andata in casa bianconera il match finì 1-1. Trasferta proprio al Marco Polo Sporting Center di Viareggio, invece, per il Certaldo, che viene da due pareggi consecutivi in altrettanti scontri diretti in chiave salvezza. Se da un lato i viola valdelsani non subiscono gol da 180 minuti, è altrettanto vero che sono a secco di reti da 292 minuti. L’ultima è quella di Cito al 68’ dell’incontro casalingo dello scorso 15 dicembre contro il fanalino di coda Cuoiopelli. I versiliesi, vittoriosi 2-0 all’andata, hanno dieci punti e sono in piena lotta per un posto nei play-off.

Simone Cioni