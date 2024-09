Montespertoli in frenata. Una trasferta sottotono

REAL FORTE QUERCETA

1

MONTESPERTOLI

0

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Meucci, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Quercetani, Bartolini, Micchi, Mangiarotti, Lucarelli. A disp. Pastine, Baracchini, Cappè, Jendoubi, Lazzarini, Panicucci, Simonini, Solimano, Verona. All. Cipolli.

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Fiaschi, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disp. Romano, Conti, Lensi, Anichini, Mangani, Marcacci, Gasparri, Marchi, Lotti. All. Sarti.

Arbitro: Augello di Agrigento (assistenti La Veneziana di Viareggio e De Fazio di Pisa).

Rete: 45’ Mangiarotti.

FORTE DEI MARMI – Una punizione al tramonto della prima frazione condanna il Montespertoli nella prima giornata di Eccellenza. Sul campo del retrocesso Real Forte Querceta i gialloverdi si arrendono non riuscendo a recuperare nella ripresa, nonostante gli sforzi e le occasioni create. Nell’economia del match il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma in queste prime uscite tra coppa e campionato i ragazzi di mister Sarti stanno denotando una certa difficoltà a finalizzare. Il primo tempo si apre con la formazione di casa più pimpante in campo, mentre il Montespertoli appare sotto tono. Così proprio al 45’ ecco la magia da fermo di Mangiarotti che vale l’1-0 in favore dei versiliesi, più pericolosi nei primi 45 minuti. Nella ripresa capitan Maltomini e compagni (oltre 600 presenze in gialloverde per lui) tornano invece in campo più concentrati e prendono in mano le redini del gioco: proprio Maltomini sfiora subito il gol con un bel tiro che Luci riesce a sventare con un grande intervento. Il Montespertoli ci crede e ci prova più volte, anche grazie alla freschezza dei cambi Gasparri, Lotti e Marcacci. A pochi minuti dalla fine l’occasione più ghiotta per pareggiare, ma un difensore locale salva sulla linea di porta con l’aiuto del palo. Nell’occasione il giocatore locale si aiuta forse anche con una mano, ma l’arbitro comunque non è di questo avviso e non decreta il possibile rigore.