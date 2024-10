Montespertoli, un successo sofferto. Lotti apre e chiude lo scontro diretto

MONTESPERTOLI

3

PONTEBUGGIANESE

2

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Conti M., Pecci, Rosi, Anichini (68’ Liberati), Lotti, Maltomini, Gasparri (57’ Biliotti). All. Sarti.

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Aiazzi, Kapidani, Pievani, Palmese, Sanzone (75’ Zani), Martinelli, Bellandi G. (63’ Gianotti), Granucci (70’ Fantini), Sgherri, Gargani. All. Vettori.

Arbitro: Belingheri di Lecco.

Reti: 17’ e 75’ Lotti; 20’ rig. e 36’ Granucci; 24’ Anichini.

MONTESPERTOLI – Una doppietta del giovane attaccante locale Lotti apre e chiude al Molino del Ponte lo scontro diretto in chiave salvezza tra gialloverdi e Pontebuggianese. Un successo sofferto, quello dei padroni di casa, ma prezioso per morale e classifica. Pirotecnico il primo tempo che si chiude sul 2-2. A passare in vantaggio è il Montespertoli con Lotti, abile a insaccare dal limite dell’area con un ‘chirurgico’ rasoterra. Passano pochi minuti e Granucci pareggia su rigore, mentre poco dopo è una conclusione di Anichini a beffare Rizzato sul suo palo. Prima dell’intervallo, però, Granucci fa 2-2 per il Pontebuggianese che nella ripresa preme sull’acceleratore. Romano, però, è provvidenziale in un paio di circostanze e alla fine in contropiede Lotti, che percorrere tutta la metà campo avversaria, trafiggere Rizzato. Con questa vittoria la squadra di Sarti esce momentaneamente dalla zona play-out.

Simone Cioni