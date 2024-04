Montevarchi, bivio salvezza. Beoni carica l’ambiente

di Giustino Bonci

L’Aquila per fortificare ancora le speranze di salvezza; il San Donato Tavarnelle per non farsi risucchiare nella zona caldissima della classifica. Ecco gli obiettivi opposti di valdarnesi e gialloblù che nel pomeriggio si affrontano al Brilli Peri in una sfida dal peso specifico enorme. Si gioca alle 15 e, se saranno confermate come sembra le previsioni meteo, le due formazioni dovranno fare i conti anche con la temperatura elevata inusuale per il periodo. Definire i 90 minuti affidati alla direzione del lariano Raineri uno scontro diretto è riduttivo e il , che non ha ottenuto quanto meritava a Livorno, oggi vuole prendersi in ogni modo i tre punti: "Partite come quella dell’Ardenza vanno portate a casa – ha commentato Loris Beoni – ma guardiamo avanti, pensando solo a noi stessi e non alle squadre che avremo di fronte nel finale di stagione. Con il San Donato, intanto, è indispensabile fare bottino pieno".

Lischi e soci contano anche sull’apporto del pubblico nella prima di due gare interne di fila a dir poco decisive – tra sette giorni arriverà l’Orvietana – e ritroveranno da avversari due ex non dimenticati, come il difensore Alessandro Videtta e il tecnico Marco Brachi. Gli sportivi di casa lo ricorderanno al timone della vecchia Aquila nella stagione 2008-2009 quando riuscì a portare la formazione montevarchina ai play-off per la serie C nonostante i tanti problemi logistici e societari. Beoni recupera dalla squalifica l’attaccante Rufini e, smaltiti gli infortuni, lo stopper Francalanci e il centrocampista Pardera. In infermeria, invece, restano il secondo portiere Bianchi, Lorenzini e Boncompagni. Tra gli ospiti torna Marianelli e perdura l’assenza dello squalificato Frosali in difesa.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

(4-2-3-1): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Virgillito; Conti, Muscas; Rufini, Bontempi, Ciofi; Priore. Allenatore: Beoni.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Manzari; Sichi, Videtta, Chiti, Belli; Calamai, Marianelli, Petronelli; Bellini, Neri; Bocci. Allenatore: Brachi.

Arbitro: Raineri di Como.