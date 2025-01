Montevarchi, c’è la Flaminia. Rigucci cerca conferme

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Edoardo Priore c’è, almeno nella lista dei convocati da Atos Rigucci per la prima gara dell’anno solare e del girone di ritorno. Il bomber del Montevarchi nella passata stagione, però, non scenderà in campo (o almeno non sarà tra i titolari) oggi pomeriggio al Brilli Peri nello scontro diretto tra l’Aquila e la Flaminia di Civita Castellana. Ha recuperato dal risentimento muscolare ma di fatto non si è allenato e non verrà rischiato. Orfano di capitan Martinelli, squalificato, in difesa e deciso a non stravolgere lo schieramento vittorioso sull’Ostia Mare alla vigilia della sosta, il tecnico fiorentino deciderà solo all’ultimo istante quale soluzione adottare in un reparto offensivo ridotto all’osso per le partenze di Rufini, Carcani e Zhupa. Due le opzioni: affidarsi a un manipolo di falsi 9, basato sul dinamismo di peperini come Orlandi, Boncompagni, Bontempi e con Ciofi più avanti, oppure, ipotesi non priva di fascino, lanciare nella mischia Elia Tommasini, classe 2006, la punta centrale degli Juniores. Un suo esordio confermerebbe la vocazione della società di valorizzare i talenti del vivaio, vedi anche il centrocampista 2008 Galastri, a sua volta convocato.

Di certo, per far risultato gli aquilotti dovranno bissare la prova prenatalizia, gagliarda e concreta, consapevoli che gli ospiti, nonostante il penultimo posto, hanno un organico di valore, rinforzato dagli innesti recenti del portiere Nespola, del mediano Ricozzi e dell’attaccante Brasili. Molti osservatori, in estate, pronosticavano anzi alla Flaminia un torneo di vertice per la qualità della "rosa".

Così in campo (ore 14.30)

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Artini; Ciofi, Sesti, Saltalamacchia; Boncompagni, Orlandi, Bontempi. All. Rigucci.

FLAMINIA (4-3-3): Nespola; Lo Zito, Lisari, Massaccesi, Mariani; Igini, Benedetti, Malaccari; Casoli, Cisanda Forni, Sirbu. All. Abate.

Arbitro: Patti di Palermo.