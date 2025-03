Montevarchi da battaglia. Punto d’oro con il Foligno

MONTEVARCHI 2 FULGENS FOLIGNO 2

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Vecchi (82’ Galastri), Ficini (38’ Artini), Farini, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti (85’ Borgia), Picchi (51’ Priore); Bontempi, Ciofi, Orlandi (73’ Boncompagni). Allenatore: Rigucci.

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Schiaroli, Grea, Mancini (69’ Grassi); Settimi (85’ Mattia), Ceccuzzi, Panaioli; Khribech (89’ Nuti), Tomassini (79’ Di Cato), Posada (79’ Ferrara). Allenatore: Manni.

Arbitro: Paccagnella di Bologna (Cavallari-Fecheta)

Reti: 10’ Bontempi; 27’ Posada; 30’ Ficini (autorete); 62’ Orlandi.

Note: ammoniti Orlandi e Sesti.

MONTEVARCHI – Gran bella partita al Brilli Peri, nonostante la differenza di classifica e il peso della posta in palio per il Montevarchi bisognoso di punti salvezza. Eppure i giovanissimi rossoblù tengono testa alla Fulgens Foligno, seconda forza del torneo. Sabato prossimo faranno visita nell’anticipo di campionato alla Fezzanese fanalino di coda e intendono sfruttare al meglio la chance. La cronaca. Il Montevarchi segna al primo affondo: al 10’ Bontempi chiude con un sinistro magistrale un’azione ispirata da Ciofi e Orlandi e fulmina Tognetti. È la rete che galvanizza i valdarnesi vicini al 2-0 al 20’ con Sesti, anticipato sul più bello. Il mediano, sempre tra i migliori, sarà poi ammonito e, diffidato, salterà il prossimo turno. Sembra che l’Aquila controlli bene gli avversari e, invece, di colpo su altrettanti errori difensivi il colombiano Pupo Posada in girata e l’autorete di Ficini sul diagonale di Khribeck ribaltano l’incontro. Pur colpito, però, il Montevarchi non si arrende. In avvio di ripresa subisce, è vero, le ripartenze di Panaioli, Santarelli e Tomassini che potevano propiziare il 3-1 umbro, ma ci mette anima e cuore e pareggia con la volée di Orlandi che sfrutta l’assist di Saltalamacchia. Pochi sussulti alla fine e risultato giusto.

Giustino Bonci