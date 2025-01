Montevarchi di rimonta Il blitz con Ciofi e Orlandi

MONTEVARCHI 2 FLAMINIA 1

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Ciofi; Sesti, Saltalamacchia, Picchi; Boncompagni (65’ Priore), Orlandi (86’ Artini), Bontempi (81’ Casagni). All. Rigucci.

FLAMINIA (4-3-3): Nespola; Penchini (73’ Igini), Lo Zito, Lisari, Zanchi; Mattei (86’ Pigna), Ricozzi, Benedetti; Casoli, Brasili (73’ Paun), J. Orlandi (65’ Mariani). All. Abate.

Arbitro: Patti di Palermo. Reti: 40’ Lo Zito; 68’ Ciofi, 77’ Orlandi rig. Note: Spettatori 500 circa. Angoli 6–2. Ammoniti: Ficini, Brasili, Vecchi, Ricozzi, Orlandi, Saltalamacchia, Casoli.

MONTEVARCHI – Rigenerato dall’avvento di Atos Rigucci, il Montevarchi apre l’anno solare come aveva chiuso il precedente, artigliando punti di platino per la salvezza. Al Brilli Peri piega in rimonta la Flaminia di Civita Castellana, squadra esperta, ruvida e che per un tempo ha sognato il colpaccio scacciacrisi. Gli ospiti, però, non avevano fatto i conti con la grinta dell’Aquila che ha ribaltato il punteggio con una ripresa perfetta. Senza lo squalificato Martinelli e, soprattutto, privo in avvio di un centravanti di ruolo (in settimana si attendono non a caso novità dal mercato) il tecnico dei valdarnesi incarica a turno Andrea Orlandi, Ciofi, Boncompagni e Bontempi di trasformarsi in un "falso nove". Qualche occasione non irresistibile da ambo le parti a inizio gara ma, poco oltre la mezzora, sale in cattedra Jacopo Ciofi che da fermo coglie lo spigolo della traversa a portiere battuto. Sembra nell’aria il vantaggio montevarchino e invece al 40’, sul corner di Ricozzi, la difesa aquilotta si fa sorprendere da Lo Zito che porta avanti i suoi. Dal riposo, tuttavia, rientra un Montevarchi assai più determinato che stringe subito d’assedio il fortino viterbese. Pochi secondi e Bontempi fugge in contropiede, calcia a botta sicura ma il palo gli nega il pareggio. Ora la Flaminia arranca e ancora Marco Bontempi innesca Boncompagni che cerca l’assist per un compagno anziché tirare, consentendo il recupero dei laziali. Al 65’ Rigucci decide di affidarsi al bomber Priore, non rischiato dal primo minuto perché reduce da un infortunio. Mossa efficace, tanto che da una palla contesa dall’attaccante nasce l’azione che porta all’1 -1 di Ciofi, al 68’, con un preciso diagonale. Non paghi, i padroni di casa insistono e al 77’ il cross di Orlandi nell’area piccola è smanacciato da Casoli. Rigore che lo specialista Andrea Orlandi, 7 centri su 7 dal dischetto, trasforma per il prezioso sorpasso.

Giustino Bonci