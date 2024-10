Montevarchi in ripresa. Lelli cerca la continuità

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

L’Aquila Montevarchi ha ripreso la preparazione dopo il blitz di Orvieto che è coinciso anche con la prima vittoria in campionato. Un acuto che ha finalmente premiato a dovere i ragazzi allenati da Nico Lelli, superati oltre le loro colpe nella trasferta di Siena e con il Ghiviborgo in casa. Per inciso, l’1 – 0 maturato al Luigi Muzi dagli undici metri rende giustizia soltanto in minima parte ai rossoblù che avrebbero meritato di uscire dal campo con un risultato ben più ampio del minimo scarto per la qualità del gioco espressa e le occasioni da rete create. Adesso si tratta di rompere il ghiaccio anche in casa migliorando l’incisività del reparto offensivo su azione, visto che fin qui due delle tre reti realizzate sono venute dal dischetto con Orlandi e Rufini e dall’inserimento sotto porta a Civita Castellana del centrocampista Sesti.

Si eccepirà che il Montevarchi, fin qui, ha stabilito il record dei gol annullati agli attaccanti, quattro in altrettante gare per interpretazioni discutibili, ma lo stesso Lelli ha ammesso al termine dell’incontro vinto con l’Orvietana che le tante occasioni create avrebbero potuto essere sfruttate meglio dagli attaccanti.

Il successo colto nella città della Rupe, ad ogni modo, restituisce il sorriso a Christian Rufini, il fantasista aquilotto rientrato da poco in campo dopo l’infortunio al ginocchio destro che aveva fatto ipotizzare anche un intervento chirurgico. Ebbene a 116 giorni dal penalty realizzato nell’ultima giornata del torneo scorso al Grosseto, l’eclettico attaccante ha deciso su rigore la gara in terra umbra, timbrando un successo prezioso, utile ai valdarnesi per la classifica e soprattutto sul piano psicologico.

All’orizzonte, ora, si profila un confronto di campanile di antico lignaggio con il Poggibonsi ospite domenica prossima (ore 15) del Brilli Peri e guidato dall’ex Stefano Calderini. Quasi superfluo sottolinerare che i rossoblù sono decisi a rompere il ghiaccio anche in casa, mentre i "Leoni" senesi vorrebbero riscattare il passo falso interno (1–2) subito al Lotti con l’Ostia Mare.

Nell’arco della settimana, fermo restando che con i giallorossi mancheranno per squalifica il portiere Conti, al secondo turno di stop, e i lungodegenti Farini e Nannini per infortunio, lo staff montevarchino valuterà le condizioni e i possibili recuperi di Alberto Picchi e di Damiano Franco, assenti in Umbria per problemi fisici. Ovviamente Lelli confida nel recupero per poter ampliare le scelte e le opzioni all’interno della propria rosa, con l’obiettivo di allungare la serie utile.