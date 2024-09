Montevarchi per il riscatto. Lelli ritrova il Ghiviborgo

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Amici contro oggi al Brilli Peri. Nella partita che dopo le trasferte di Civita Castellana e Siena segna l’esordio in campionato dell’Aquila al Comunale intitolato al Conte Volante l’allenatore dei rossoblù Nico Lelli e tre dei suoi moschettieri, Vecchi, Orlandi e Carcani, chiederanno strada agli ex compagni del Ghiviborgo. La squadra della Valle del Serchio, reduce dal primo acuto nel torneo, il 2–0 sul San Donato Tavarnelle, è guidato peraltro in panchina da Tommaso Bellazzini, già calciatore con più di 400 presenze tra i professionisti ma soprattutto vice di Lelli nello staff tecnico degli ospiti dal gennaio scorso, prima di essere promosso al timone della formazione maggiore. Basterebbero questi aspetti emozionali a etichettare la gara come speciale per molti dei protagonisti. In realtà conterà, eccome, il risultato. Specie per il Montevarchi che, è indiscutibile, pur mostrando per lunghi tratti nei 180 minuti iniziali di campionato un gioco interessante e propositivo, non ha raccolto i frutti meritati. E se è indubbio che i giovanissimi aquilotti stiano bene anche sul piano fisico, grazie al lavoro impostato dal preparatore atletico Gianmaria Bernini, adesso occorre passare alla cassa per intascare i tre punti.

Rispetto al doloroso ko del Franchi si profila qualche cambio nello schieramento di partenza dei padroni di casa che, per inciso, lamentano solo due assenze nella lista dei convocati, in primis il difensore Christian Farini, come noto convalescente dall’operazione alla tibia, e per precauzione, poi, resterà a riposo lo stopper Franco per un lieve infortunio.

Rientra in lista, invece, il recuperato Christian Rufini, l’estroso attaccante che nella passata stagione contribuì a suon di reti alla salvezza. Difficile, però, che sia rilanciato subito in campo, anche in corso d’opera, mentre è plausibile un suo ritorno tra sette giorni nella trasferta di Orvieto. Ad ogni modo, le rotazioni tra i titolari saranno legate ad una certa abbondanza di scelte e agli under.

A proposito di giovani la società è stata premiata a Firenze per i successi di alcune squadre del vivaio vincitrici dei titolo toscano: gli Allievi A della under 17 e i Giovanissimi A. I secondi, under 15, hanno avuto anche il merito di alzare la Coppa Disciplina di categoria.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

MONTEVARCHI (4-2-3-1): E. Conti; Sturli, Ficini, Martinelli, Vecchi; Picchi, Borgia; Zhupa, Orlandi, Ciofi; Carcani. All. Lelli.

GHIVIBORGO (4-3-1-2): Bonifacio; Giannini, Barbera, Russo, A. Conti; Vari, Bura, Campani; Nottoli; Gori, Noccioli. All. Bellazzini.

Arbitro: Santeramo di Monza.