Montevarchi per il riscatto. Orlandi sogna il gol dell’ex

di Giustino BonciMONTEVARCHICome anticipato nei giorni scorsi è stato perfezionato dal direttore sportivo Donello Resti il terzo innesto in casa Montevarchi. Dal Crema ecco l’esperto attaccante Christian Damiano. Umbro di Castiglion Del Lago, 28 anni, ha militato in carriera anche nel Sansepolcro e nel Trestina ma vanta trascorsi giovanili nel Parma e nel Bari, mentre nel 2017 è stato per cinque mesi all’estero, nella terza divisione slovena, vestendo la maglia dell’NK Brda. Preso anche come alternativa all’occorrenza di Edo Priore, che di fatto era rimasto l’unica punta centrale, Damiano partirà dalla panchina nella trasferta dell’Aquila a Ghivizzano. L’incontro di oggi contro il Ghiviborgo, il primo in campo esterno per Atos Rigucci dal ritorno in Valdarno, sulla carta non si annuncia certo facile, visto che la compagine di Bellazzini si trova in piena zona play-off. Ad ogni modo, l’obiettivo dei rossoblù valdarnesi è quello di tornare a ossigenare la classifica. Per inciso, di fronte ad un avversario che segna a raffica e al tempo stesso ha subito più reti di tutti. Rispetto a domenica scorsa torneranno titolari il mediano Saltalamacchia, che ha scontato la squalifica, e Martinelli in difesa. Un problema muscolare invece ha bloccato Alberto Picchi che potrebbe essere rilevato da Papini in un centrocampo a tre. Vecchi e Orlandi gli ex di turno nella sfida in programma nell’impianto del capoluogo della Media Valle del Serchio – fino a poche settimane fa si chiamava Carraia – ristrutturato di fresco e dal fondo in sintetico.

Così in campo (ore 14.30)

GHIVIBORGO (3-4-1-2): Gambassi; Lopez, Bura, Conti; Giannini, Barbera, Campani, Vari; Fischer; Nottoli, Gori.All. Bellazzini.

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Vecchi, Martinelli, Franco, Ciofi; Sesti, Papini, Saltalamacchia; Orlandi, Priore, Bontempi. All. Rigucci.Arbitro: Merlino di Pontedera.