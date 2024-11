Montevarchi per la maturità. Lelli alla prova Gavorrano

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Lo ripetono su entrambi i fronti da giorni: Montevarchi–Follonica Gavorrano, almeno sulla carta, oggi non sarà una gara facile per nessuno dei protagonisti. Se è vero, infatti, che i rossoblù valdarnesi sono reduci dal successo nel derby di San Giovanni e il morale è alle stelle, non devono dimenticare l’indiscutibile qualità dell’avversario. Dal canto loro, i minerari vengono da due sconfitte in campionato e, nonostante la vittoria infrasettimanale in Coppa Italia sul Trestina, sanno di dover affrontare una trasferta piena di insidie. Soltando due, del resto, i punti che dividono in classifica le due formazioni e qualora i padroni di casa centrassero il bis di sette giorni fa salirebbero a quota 16 sorpassando proprio i grossetani. Attrezzati, giova rimarcarlo, per frequentare in pianta stabile le zone nobili della graduatoria. Per molti osservatori, anzi, visto il ritardo attuale del Grosseto, i biancorossoblù di Marco Masi restano i principali antagonisti della corazzata Livorno nella corsa alla promozione in C. All’undicesimo atto del torneo, gli aquilotti approdano a ranghi pressochè completi, sebbene alla defezione di lungo corso del difensore Christian Farini, peraltro tra gli ex di turno, si sommi ancora quella pesante del terzino Lorenzo Vecchi e che dura ormai dalla partita di Seravezza del 14 ottobre. Di conseguenza non si prevedono particolari aggiustamenti nella retroguardia montevarchina, imperniata davanti a Testoni su Ficini, Franco e capitan Martinelli, mentre Ciofi, laterale basso solo di nome, si prenderà spesso la licenza di salire sulla fascia. Negli altri reparti spiccano i consueti ballottaggi. A centrocampo, ad esempio, dove il punto fermo è Davide Sesti, si contendono una maglia Borgia e Picchi. Stesso discorso tra Carcani, altro ex, e Priore per il ruolo di punta centrale, senza dimenticare in corso d’opera Boncompagni, Zhupa o Casagni. Fondamentale, a prescindere dalle scelte di Lelli, l’approccio alla sfida, ripensando al primo tempo non esaltante del Fedini. Sono tre, infine, i calciatori del Follonica Gavorrano con trascorsi più o meno recenti nell’Aquila: il centrocampista Esmeraldo Kondaj, transitato dalle squadre del settore giovanile montevaerchino, l’attaccante Gabriele Kernezo e lo stopper di scuola Fiorentina Lorenzo Cellai.

Così in campo (ore 14.30)

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Testoni; Ficini, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti; Borgia, Orlandi, Rufini; Carcani.

All. Lelli.

FOLL. GAVORRANO (3-4-1-2): Manrrique; Scartoni, Morelli, D’Agata; Kondaj, Lo Sicco, Marino, Souare; Tatti; D’Este, Kernezo.

All. Masi.

Arbitro: Teodoli di Aprilia.