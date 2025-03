Montevarchi, ritorna Priore per fare lo sgambetto a Masi

Riprende il campionato con l’ennesima gara-chiave per il Montevarchi oggi di scena in Maremma dove troverà un Follonica Gavorrano che, ripensando agli investimenti cospicui e al parco giocatori, non ha rispettato le attese estive. In molti alla vigilia lo ritenevano, infatti, in grado di insidiare addirittura il Livorno. Così non è stato e la squadra di Marco Masi, tecnico navigato nonché ex compagno di casacca nelle giovanili del Torino del presidente rossoblù Angelo Livi, si trova solo a 35 punti, solo tre in più dei valdarnesi invischiati nei playout.

Di conseguenza, alla vigilia dell’incontro, proprio l’allenatore dei grossetani ha parlato di partita determinante anche per le sorti della sua squadra: "Le giornate sono sempre di meno e la posta in palio sempre più pesante – ha commentato – e con il Montevarchi non saranno ammesse distrazioni".

Se Masi predica attezione, voglia e determinazione, non è stato da meno in settimana Davide Sesti, il metronomo del centrocampo che ha spronato i compagni a cercare l’impresa.

La sosta non ha permesso ad Atos Rigucci di presentarsi alla ripresa del torneo finalmente al completo. Ai recuperi di Vecchi in difesa e di Priore in attacco, usciti dall’infermeria, fanno da contraltare lo stop per un problema muscolare del portiere Conti e l’impossibilità di schierare per infortunio Damiano e Boncompagni. Insomma, anche se Rigucci potrebbe stupirci con altre scelte, rilanciando magari Borgia o Picchi, è plausibile il ritorno alla retroguardia a quattro, con l’unico ballottaggio sulla trequarti tra Bontempi e il baby Galastri.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Antonini Manrrique; Scartoni, Matteucci, Marino; Pignat, Zona, Souare, Lo Sicco; Tatti; Bramante, Pino. All. Masi.

(4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti; Galastri, Orlandi, Ciofi; Priore. All. Rigucci.

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.