Montevarchi, sprint finale. Serve la fame di Priore

Con il buon pareggio di Siena il Terranuova Traiana ha accorciato ancora di più la classifica nella zona caldissima dei play-out o giù di lì, dove sono racchiuse in soli 3 punti le quattro valdarnesi. Si va dai 29 dei biancorossi ai 32 di Figline (oggi messo meglio per la classifica avulsa), Montevarchi e Sangiovannese. Quasi superfluo rimarcare che le ultime 7 giornate della regular season assumano per il poker di squadre della vallata un peso specifico decisivo per cercare di salvarsi senza gli spareggi. Per giunta potrebbero esserci dopo il 4 maggio degli incroci "fratricidi". Nei giorni di sosta relativa del campionato ogni formazione impegnata nella lotta per non retrocedere sta provando a recuperare gli infortunati con l’obiettivo di presentarsi alla ripresa a ranghi completi. È la speranza di Atos Rigucci, al timone di un’Aquila che deve cercare di spezzare un digiuno lungo due mesi, visto che l’ultimo acuto risale al 19 gennaio. Ebbene, salvo sorprese, lo staff montevarchino confida di recuperare, insieme al portiere Conti reduce dal turno di squalifica, anche gli infortunati del recente periodo. In particolare il difensore Lorenzo Vecchi, punto di riferimento del reparto, l’attaccante Damiano, che ha assaggiato il campo solo per due scampoli di partita prima di fermarsi per un problema muscolare, e soprattutto il centravanti Edoardo Priore. Nel campionato passato il ventitreenne di Assisi aveva contribuito a suon di reti alla permanenza in categoria del Montevarchi, andando a segno 11 volte. Diverso il cammino in quest’annata, anche per una serie di problemi fisici, tanto che ha realizzato "solo" tre gol. Non per suoi demeriti, aggiungiamo, ripensando al lungo ballottaggio iniziale con Carcani, poi migrato al Tau. Dal suo rientro al meglio della condizione, fin dalla trasferta di domenica prossima sul campo del Follonica Gavorrano, dipenderanno a nostro parere molte delle prospettive della squadra di tirarsi fuori dal guado. Del resto, le partenze del mercato invernale (Rufini, Carcani e Zhupa), hanno limitato le scelte nel reparto offensivo.

Giustino Bonci