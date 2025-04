Montevarchi trionfa contro Fezzanese: vittoria cruciale per la salvezza in Serie D

Non poteva lasciarsi sfuggire un’opportunità del genere e il Montevarchi ha affossato la Fezzanese, maglia nera del girone, festeggiando una vittoria attesa dal 19 gennaio e preziosa come un diamante. Fondamentali i tre punti in chiave salvezza, perché il 3–1 griffato dalle reti del centravanti Tommasini, del cannoniere Orlandi e del difensore Farini, porta i rossoblù quota 37 in classifica. E adesso, a quattro turni dalla fine della regular season, la permanenza in categoria senza dover passare dalle forche caudine dei playout sembra più vicina. Gli aquilotti hanno onorato al meglio la missione, sfoderando l’approccio giusto alla partita e soltanto sul 3-0 l’intensità è calata tanto da concedere ai liguri il gol di Mariotti: "Bisognava vincere e l’abbiamo fatto – ha commentato Atos Rigucci – tirando fuori gli artigli. Più del bel gioco contava il risultato, ottenuto giocando per 75 minuti con personalità e rilassandosi solo nel finale. Non va dimenticato che la Fezzanese, anche se giovane e priva di alcune pedine, non perdeva da cinque giornate e in un campionato come la Serie D nessun verdetto è scontato". Rigucci dà atto ai suoi giocatori di aver dato il massimo per la maglia: "Il successo ritrovato è un passettino importante e sono contento per il gruppo che alleno. Aver piegato una formazione che non aveva nulla da perdere e che ha giocato alla morte dà ancora più lustro all’impresa compiuta dai miei ragazzi".

Giustino Bonci