Montevarchi, vietato fallire. Gara decisiva per Calori

di Giustino Bonci

Un esame da non fallire. Questo pomeriggio, nel recupero della decima giornata di campionato, il non potrà permettersi di uscire sconfitto da Ponsacco perché i punti in palio in casa dei Mobilieri valgono davvero doppio. Del resto la gara, come quella di domenica prossima a Forte dei Marmi con il Real Querceta, al momento è uno scontrosalvezza. E se tre giorni fa l’Aquila si è inchinata a una Pianese di un’altra categoria, in terra pisana i ragazzi di Simone Calori dovranno scendere in campo con una determinazione speciale, convinti di poter far risultato contro un avversario ostico quanto si vuole ma che in casa, sin qui, ha perso pur sempre tutti e quattro gli incontri disputati. Ci vorranno, questo è certo, tanta grinta e nervi saldi in uno stadio nel quale la tifoseria si fa sentire e non mancherà sugli spalti nonostante la giornata lavorativa. Rispetto al ko con la capolista, che oggi riceve a Piancastagnaio il Livorno in un ulteriore recupero, i rossoblù non cambieranno pelle, anche perché non si profilano rientri degli infortunati Lucatuorto, Messini e Ciofi. Out ancora Max Benucci, pur se il ricorso per ottenere uno sconto dopo i tre turni di squalifica inflitti al numero 10 aquilotto è stato accolto.

Un giocatore-chiave per la squadra, quindi, tornerà a disposizione per la sfida del 19 novembre al Forte. Calori, di conseguenza, cambierà solo una o due pedine, affidandosi in avanti Boncompagni, Priore e Casagni. Ai padroni di casa di mister Bozzi mancheranno in difesa gli squalificati Grea e Nannetti. Un manipolo di sportivi montevarchini andrà a Ponsacco e, tornando all’antico, i biglietti potranno essere acquistati direttamente allo stadio.

COSÌ IN CAMPO ore 14,30

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Falsettini; Fasciana, Milani, De Vito, Macchi; Fischer, Bardini, Regoli; Matteoli; Nieri, Panattoni. All. Bozzi.

(4-3-3): Spurio; Lischi, Stefoni, Francalanci, Virgillito; Conti, Muscas, Borgarello; Boncompagni, Priore, Casagni. All. Calori.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.