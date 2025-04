Montignoso festeggia la promozione, Serricciolo lotta per evitare la retrocessione

Dopo i festeggiamenti per aver tagliato il traguardo ed essersi aggiudicati la promozione il Montignoso affronterà con tranquillità l’ultimo impegno della stagione. Oggi pomeriggio alle 15.30 al “Del Freo“ ospiterà i cugini del Romagnano, avversario tosto, ma già ampiamente soddisfatto di quanto ottenuto finora. Il quinto posto in classifica gratifica e non poco i ragazzi di Bucci e del patron Pucci che, pur vivendo un’annata travagliata, hanno sempre risposto al meglio sul campo. Senza pressioni anche il Mulazzo, orfano dello squalificato Manenti, che al “Calani“ se la vedrà con la Folgor Marlia dopo aver raggiunto la matematica salvezza. Un obiettivo fortemente voluto e raggiunto dopo varie vicissitudini che hanno reso il cammino piuttosto altalenante.

Saranno novanta minuti infuocati quelli che vivrà il Serricciolo visto che quella con il Corsagna potrebbe essere la partita della vita. In palio ci saranno tre punti preziosissimi che, però, potrebbero non essere sufficienti per scongiurare la retrocessione diretta considerata l’attuale differenza di 11 punti dal Porcari. Il meccanismo della “forbice“ è infatti implacabile e prevede che, in caso di distacco di 10 o più punti tra la 14ª, attualmente proprio i gialloblù, e la 13ª, i playout non verranno disputati. Vincere al “Remo Garibaldi“ di Borgo a Mozzano contro una formazione già sicura di disputare la fase finale dei playoff sarà un obbligo. Poi i galletti dovranno sperare in un passo falso di almeno una tra Porcari, impegnata nel match casalingo contro la penultima forza del campionato Chiazzano, e CQS contro il già salvo Atletico Lucca. "Abbiamo preparato bene la sfida – dichiara mister Bambini – e i ragazzi sono consapevoli che potremo andare nella migliore delle ipotesi agli spareggi, ma che potremo anche dover fare i conti con un’amara realtà. Purtroppo non dipenderà solo da noi, ma quello che è certo che andremo a giocarci al massimo la partita contro una squadra forte che sul proprio campo non ci renderà la vita facile. Avremo un solo risultato a disposizione e cercheremo di ottenerlo a tutti i costi. Dispiace perché potevano arrivare a questo punto in un’altra maniera. Molte volte siamo stati anche sfortunati. Io sono arrivato a quattro gare dalla fine e possono dire che abbiamo disputato tre prestazioni eccezionali, ma non è bastato. Incrociamo le dita e speriamo di poter festeggiare i playout."