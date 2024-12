Mora illude la Cittadella. A Ravenna piove sul bagnato

ravenna

2

cittadella

1

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini (1’st Amoabeng); Milan, Lordkipanidze (1’st Di Renzo), Rossetti, Biagi, Rrapaj (36’st D’Orsi); Lo Bosco (36’st Mandorlini), Manuzzi (42’st Guida). A disp. Galassi, Crosariol, Calandrini, Agnelli. All. Marchionni.

CITTADELLA (4-3-2-1): Leonardi; Gandolfi (36’st Carretti), Aldrovandi, Sabotic, Martey (10’st Sardella); Bertani, Caesar Tesa, Teresi (14’st Sala); Mora, Truffelli (32’st Orlandi); Guidone. A disp. Pisa, Andreotti, Rovatti, Borsari, Mata. All. Salmi.

Arbitro: Raineri di Como

Reti: 2’ Mora, 2’st Esposito, 6’st Lo Bosco. Note: spettatori mille circa, ammoniti Bertani, Venturini, Mora, Milan, Sardella, Orlandi.

Dura un tempo il sogno della Cittadella di fare un brutto scherzo alla corazzata Ravenna, che nella piscina del ’Benelli’ va sott’acqua colpita dalla rete di Mora dopo 90 secondi ma poi ribalta la gara a inizio ripresa sfruttando due erroracci del portiere modenese Leonardi (clamoroso il secondo) che costano caro alla squadra di Salmi, al settimo ko in 15 gare.

E con un solo successo conquistato nelle ultime 7 giornate il margine sulla zona playout si è ridotto ad appena un punto: a questo punto le prossime due gare con Sasso (+1 in classifica) e Tuttocuoio (+3) che chiudono l’andata potrebbero diventare decisive anche per la panchina di mister Salmi. Recuperarti in extremis Bertani e Tesa e sotto un vento gelido e una pioggia che ha trasformato il campo in un acquitrino, la Cittadella passa dopo 90 secondi quando Mora di testa insacca staccando tra Venturini ed Esposito una punizione da destra di Martey. Il Ravenna reagisce con i tentativi di Manuzzi e Lo Bosco, fermato da Leonardi in uscita bassa. Al 5’ Manuzzi si libera di Sabotic ma manda out. Al 15’ punizione di Rrapaj e Onofri anticipa di testa Leonardi ma coglie il palo. Prima del riposo Venturini e Milan ci provano da fuori senza fortuna. Nella ripresa però in 4’ ecco il ribaltone: al 2’ angolo di Rrapaj, Leonardi scivola, sul secondo palo Onofri fa da sponda e in mischia Esposito pareggia. Subito dopo ancora Leonardi non trattiene il mancino senza pretese centrale di Rrapaj e Lo Bosco fa 2-1.

La Cittadella ora deve attaccare ma fatica sul campo allagato. Così al 25’ dal cross basso di Rrapaj nasce una mischia con Leonardi che finisce in porta con la palla dopo una spinta e il 3-1 viene annullato giustamente. Salmi mette anche Sala e Orlandi, ma non arrivano occasioni. Così all’89’ è Amoabeng da 80 metri e cercare il super gol con la palla che sfiora solo la traversa.