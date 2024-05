Narduzzo al Borgo San Donnino. Bomber Carlucci al Campagnola

Il Borgo San Donnino, retrocesso dalla Serie D all’Eccellenza, riparte da un ex Reggiana: in arrivo dal Cittadella Vis Modena (che ha appena vinto l’Eccellenza conquistando la promozione in D) il portiere Davide Narduzzo. L’estremo difensore classe ’94 (compirà 30 anni il 16 agosto) è capace di fare la differenza in quinta serie, forte delle 57 presenze con squadre di Serie C tra tutte le competizioni (sono 66, invece, i gettoni in granata dal 2016 al 2020 tra Serie C e D). In Promozione nuovo allenatore per il Fabbrico: è Simone Siligardi, ex tra le altre delle reggiane Bagnolese, Montecchio e Brescello. Il Baiso/Secchia ha confermato l’attaccante Simone Caputo, classe 1998 che sarà al terzo anno in gialloblù. Due colpi per il Campagnola, che si è salvato in Promozione. In rosanero arrivano Matteo Carlucci, attaccante del 2001 che è reduce da una stagione da 15 gol con la maglia del Boretto (sempre in Promozione), e Marius Vlas, portiere del ’99 che arriva dal Felino e nel reggiano lo ricordiamo in maglia Brescello.

Girandola di conferme allo Sporting Scandiano: parliamo di Matteo Bonora, difensore del 2000 ex Reggiana, di altri due difensori come Andrea Valestri (2003) e Filippo Burani (2004), i portieri Cristian Antonioni (’98) e Alex Tarabelloni (2002), e del centrocampista Walid Waddi (2006 che a dicembre ha compiuto il salto dalla Juniores alla prima squadra).

Appena retrocesso dalla Prima alla Seconda, il Carpineti punterà su nuove figure per ripartire al meglio. L’allenatore sarà Davide Camagnoni, e per lui si tratta di un ritorno (nella passata stagione è stato Marco Bertacchi a concludere l’annata). Il vice è Gianluca Rondanini, che era già a Carpineti; si registra un altro ritorno con l’innesto di Andrea Predieri come preparatore dei portieri. Per quanto riguarda la dirigenza: l’ormai ex direttore sportivo Gianluca Favali rimane in società ma con un impegno minore, e come diesse ritorna Antonio Grasso. Rimane come team manager Benedetto Montermini.

In Seconda il Puianello, che ha vinto i playoff, riparte dal capitano Luca Monticelli (‘87), difensore che da quasi un ventennio veste questi colori.

In Seconda la Carpine (Modena) è sul difensore classe 2000 Marco Cilloni del San Prospero Correggio

