Nazionale Femminile, l'Italia sfida l'Inghilterra campione d'Europa. Orario e dove in tv

Roma, 27 febbraio 2024 – Dopo l’addio alla Nazionale di Sara Gama, le Azzurre di Andrea Soncin si preparano a tornare in campo per un nuovo test amichevole. L’Italia femminile sarà infatti impegnata questa sera alle ore 18 allo stadio Nuevo Mirador di Algeciras in Spagna contro l’Inghilterra. Una partita che servirà ad accumulare minuti e a preparare al meglio il cammino di qualificazione agli Europei 2025 che inizierà tra alcune settimane. Contro le inglesi l’osservata speciale sarà ancora una volta Giulia Dragoni, diciassettenne in forza al Barcellona che in estate è diventata la giocatrice più giovane a prendere parte ad un Mondiale con la maglia Azzurra. Su di lei ci sono alte aspettative, con lo stesso CT Soncin che ha sottolineato come si tratti di un grande talento che la Nazionale dovrà curare nel percorso di crescita.

Dragoni indosserà una maglia da titolare anche questa sera, nel centrocampo delle Azzurre che dovrebbe completarsi con Glionna, Caruso ed Oliviero. Nel 3-4-3 di Soncin poi, spazio al trio composto da Bartoli, Salvai e Linari mentre in attacco Girelli guiderà il reparto insieme a Greggi e Piemonte. L’Inghilterra dal canto suo risponderà con un offensivo 4-3-3 e rappresenterà un avversario ostico per la Nazionale femminile: reduce dal 7-2 in amichevole contro l’Austria, la rappresentativa inglese è l’attuale detentrice del titolo europeo e all’ultimo mondiale è arrivata ad un passo dalla vittoria fermandosi in finale sconfitta dalla Spagna.

Le Azzurre invece nell’ultima amichevole contro l’Irlanda non sono andate oltre lo 0-0 ma al Nuevo Mirador l’obiettivo sarà dare spazio anche a chi ha giocato meno nelle precedenti uscite. Questo però non significa che l’Italia non andrà in campo per cercare il massimo risultato contro le campionesse europee, come sottolineato anche dal CT Soncin in occasione della conferenza stampa della vigilia: "Contro l’Inghilterra dovremo essere molto attenti dal punto di vista difensivo, soprattutto per le loro caratteristiche di attacco diretto della profondità, - afferma il selezionatore azzurro a Sport Mediaset - ma dobbiamo avere la consapevolezza di poter creare diverse situazioni per metterle in difficoltà. Andremo a giocarci la nostra partita con coraggio.” L’ultimo precedente tra Italia e Inghilterra risale allo scorso anno, quando la Nazionale dei Tre Leoni si impose 2-1. Le statistiche però vedono in vantaggio le Azzurre in termini di vittorie nel computo delle sfide, con 13 vittorie italiane, 6 pareggi e 11 vittorie inglesi. L’appuntamento dunque è alle ore 18 di oggi, con diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play.