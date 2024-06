Nazionale San Marino. Doppia amichevole per i titani. Prima la Slovacchia, poi Cipro

Si profila una settimana piuttosto impegnativa per l’attività internazionale di San Marino. A partire dalle amichevoli ufficiali che coinvolgeranno la Nazionale maggiore di Roberto Cevoli domani e martedì della prossima settimana. L’incontro più ravvicinato, tra ventiquattro ore, vedrà i biancazzurri affrontare la Slovacchia in campo neutro (calcio d’inizio alle 18). Sede dell’incontro sarà Wiener Neustadt, in Austria: la selezione guidata dall’italiano Francesco Calzona ha centrato la qualificazione agli Europei di Germania 2024. Nuovo confronto con una

Nazionale europea per San Marino, dopo la doppia amichevole di marzo con Saint Kitts e Nevis. Oggi è in programma la partenza per l’aeroporto di Bologna, per raggiungere Vienna e quindi Wiener Neustadt. Nel pomeriggio le attività della vigilia, a partire dalla conferenza stampa delle 17.30. Mezz’ora più tardi è programmato l’allenamento ufficiale nell’impianto che ospiterà l’incontro amichevole. La sfida con la Slovacchia sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv, oltre che essere raccontato in live radio anche su Titani.tv, accessibile in forma gratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma. Per questo appuntamento il commissario tecnico Cevoli ha convocato 23 giocatori. Dopo la trasferta austriaca, i biancazzurri ospiteranno al San Marino Stadium la Nazionale di Cipro. La gara è programmata per martedì della prossima settimana, sempre con calcio d’inizio alle 18. Anche per questa partita sarà garantita la diretta radio su Titani.tv. Se in vista di Cipro è ancora presto per ragionare in termini di convocazioni, sono in fase di ultimazione, invece, le scelte di Matteo Cecchetti, commissario tecnico della Nazionale Under 21 di San Marino. I biancazzurrini, infatti, sono prossimi ad affrontare in due amichevoli consecutive i pari età di Gibilterra. Entrambe le sfide sono programmate per questa settimana: giovedì appuntamento ad Acquaviva (calcio d’inizio alle 15) e sabato a Montecchio (calcio d’inizio previsto per le 12). Il commissario tecnico dei giovani titani per questo doppio appuntamento ha convocato 20 giocatori che ieri pomeriggio si sono ritrovati, e si sono allenati, sul campo di Montecchio. Ora non resta che dedicarsi al fitto programma di amichevoli.