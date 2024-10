Nazionali. San Marino, oggi test contro Andorra

Torna in campo questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) la Nazionale di San Marino, dopo la sfida di Nations League di qualche giorno fa persa con Gibilterra. Oggi sarà giornata ’amichevole’ per i titani all’Estadi Nacional contro Andorra. Non ci sarà Berardi che ieri mattina è rientrato in Italia per raggiungere il suo club di appartenenza, la Vibonese. Il commissario tecnico Roberto Cevoli, a ventiquattro ore dalla gara dell’Estadi Nacional, prova a fare le carte all’incontro: "Andorra è una formazione di valore, tanto in termini di qualità che di quantità. Per noi non esistono partite meno importanti di altre ed anche queste amichevoli devono essere considerate da tutti un’opportunità. In particolare – aggiunge – per dare continuità al lavoro che condividiamo in allenamento con i ragazzi, oltre che soprattutto per loro che anche in queste partite devono vedere un’occasione per migliorare".