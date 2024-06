Nei baby vincono gli ospiti 2-1. Ruggito del Collagna. L’Olimpia Roteglia va in ginocchio

COLLAGNA

3

OLIMPIA ROTEGLIA

0

COLLAGNA: Caccialupi, Monelli (70’ Coli), Bertucci, Capanni, Cudini, Capiluppi, Gioele Bertolani, Torelli, Bardeggia, Bocchialini, Franchi. A disp.: Ferretti, Natalini, Benelli, Zaccaria, Bertocchi. All.: Bonini.

OLIMPIA ROTEGLIA: Paganelli, Mambelli, D’Andrea, Alessandro Bertolani (67’ Marco Peddis), Gentile, Boccardi, Bonicelli, Fomov, Diallo, Marchetti, Forchignone. A disp.: Alessandro Peddis, Abati, Ferrari,Viviroli, Koduah, Galli, Rubbiani, Maestri. All.: Lodi Rizzini. Arbitro: Colloca (Sermolino-Baldanza). Reti: 40’ Cudini; 77’ Franchi, 80’ Gioele Bertolani.

Note: campo perfetto e giornata con pioggia intermittente; spettatori 150 circa. Ammoniti: Cudini, Monelli, Torelli. Nei baby blitz del Roteglia (1-2) grazie alle reti firmate Dirodi e Bertolini, mentre per i locali penalty di Belli.

Ruggito del Collagna che lancia il primo hurrà nel Montagna a spese del blasonato Olimpia Roteglia. Gara equilibrata per quasi un’ora con gli ospiti più volte vicini al vantaggio ma imprecisi sotto porta, poi una doppia fiammata all’insegna dei baby locali Franchi-Bertolani fa volare il team del crinale. Prima del riposo il Collagna sblocca grazie a un’inzuccata di Cudini su corner, quindi su assist di Bocchialini s’inserisce l’esterno Franchi (2005), abile a saltare in uscita il portiere e a firmare il raddoppio. Punto esclamativo messo dallo shoot da fuori del trequartista Bertolani (2006, foto) che s’insacca all’incrocio, rimescolando così le carte nell’intricato girone C. Tutto da rifare per l’Olimpia

che perde la sua imbattibilità nella kermesse del Csi.