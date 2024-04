Nel derby sconfitta la sangiustese che adesso cercherà di mantenere la categoria. Montegranaro, vittoria per l’orgoglio. Marilungo saluta il calcio

3

SANGIUSTESE

1

: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi (35’ st Morales), Capodaglio (13’ st Paoloni), Kukic, Perpepaj (19’ st Jallow), Tonuzi (31’ st Valentini), Marilungo, Tissone F., Rozzi (14’ st Zaffagnini). All. Marinelli.

SANGIUSTESE: Monti, Morresi (1’ st Del Brutto), Vieira, Omiccioli, Tombolini, Sabatini, Marini, Trillini, Gaspari (35’ st Del Gobbo), Tulli, Monachesi (35’st Lattanzi). All. Giandomenico.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Reti: 35’ Tonuzi, 8’st Omiccioli, 44’st Tissone, 50’st Valentini.

Note: ammoniti: Kukic, Ruggeri, Paoloni, Trillini, Monti, Vieira. Espulsi: 26’st Tulli. Recupero: 0’-5’.

Il derby della calzatura se lo aggiudica il Montegranaro, che regala l’ultima gioia a Guido Marilungo, il campione di casa che ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Mentre il Montegranaro festeggia, la Sangiustese crolla e ora la salvezza passerà dai playout. I rossoblù dovranno espugnare Montegiorgio per mantenere la massima categoria regionale. La gara si sblocca al 35’, quando passano in vantaggio i padroni di casa, con Tonuzi che scatta e davanti a Monti non sbaglia. I locali continuano a spingere, ma la Sangiustese resiste in qualche modo. Nella ripresa la Sangiustese cambia qualcosa e arriva il pareggio, con Omiccioli in mischia. Al 26’ Tulli colpisce Capponi con un colpo proibito e viene espulso, rosso pesante in vista dei playout. Con l’uomo in più il Montegranaro fa ciò che vuole. Tissone al 44’ trova un tiro a giro imprendibile per Monti e riporta avanti il Montegranaro. Nel finale i gialloblù dilagano anche con la terza rete firmata da Valentini.